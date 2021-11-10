Логай – з Кухар, а Каднай – з Ямою: у чвертьфіналі "Танців" зірки вийдуть на паркет із суддями

Логай – з Кухар, а Каднай – з Ямою: у чвертьфіналі "Танців" зірки вийдуть на паркет із суддями

Вони танцюватимуть під хіти MONATIK.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться чвертьфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

У одинадцятому епізоді на глядачів чекає запекла боротьба пар за вихід у півфінал. Цієї неділі учасники танцюватимуть під улюблені хіти артиста MONATIK. Зустрічатиме пари на балкон телеведуча Маша Єфросиніна та співак Володимир Дантес.

пресслужба каналу "1+1"

Недільного вечора пари готують по одному номеру разом із суддями шоу. Так, актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та Аня Кареліна танцюватимуть сальсу разом із Катериною Кухар під трек "Каждый раз".

Артур Логай та Аня Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар продемонструють номер із Максом Чмерковським. Співак Дмитро Каднай та Аліна Лі танцюватимуть танго із Владом Ямою під трек "Вітамін D". Актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук танцюватимуть разом із MONATIK, який цього ефіру стане четвертим суддею. Вони виконають хіп-хоп.

Актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Цікаво, що вперше в історії українських "Танців з зірками" глядачі обиратимуть, який другий танець танцюватиме кожна з пар. Після оголошення двох стилів глядачі на офіційній сторінці шоу в інстаграм можуть обрати той, виконання якого хочуть побачити на паркеті.

Нагадаємо, вже у неділю на паркеті "Танців з зірками" відбудеться фінал міні-турніру спецпроєкту "Танцюй серцем", який телеканал 1+1 започаткував за підтримки партнера та мецената – Андрія Мацоли. Спортивні Бальні танці – один із найдорожчих видів спорту, тому спецпроєкт "Танцюй серцем" покликаний допомогти талановитим танцівникам взяти участь у найпрестижнішому в світі фестивалі з бальних танців Blackpool Dance Festival.

Протягом 10 тижнів, професійні танцівники мали можливість записати та відправити відео зі своїми танцями. Хореографи проєкту "Танці з зірками" їх переглянули та обрали найкращі 5 пар. Саме вони у 11 прямому ефірі вийдуть на паркет шоу, де у мінітурнірі й вирішиться - хто ж з них представлятиме Україну на Міжнародному танцювальному фестивалі Blackpool Dance Festival 2022 року. Завдяки партнеру Андрію Мацолі для переможців ця поїздка буде абсолютно безкоштовною. Деталі акції "Танцюй серцем" можна знайти в соцмережах та на сайті 1+1 за посиланням.

А одразу після "Танців з зірками" на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єрний телепоказ фільму "Вічно танцююча людина" о 23:15. Це документальна подорож життєвого та творчого шляху артиста MONATIK. Робота над стрічкою тривала понад три роки. Режисер картини Артем Григорян був архіваріусом команди 7 років гастролей, подорожей та фіксував знакові концерти та події життя команди по всьому світу. Сценаристом фільму виступила Тетяна Поставна.

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен бажаючий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Придбати квиток можна за посиланням.

Проголосувати за пари можно за допомогою SMS, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можно відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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