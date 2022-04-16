Логунова розповіла про знайомство з нареченим-американцем, та чи була вона тоді ще заміжня за Ступкою

Логунова розповіла про знайомство з нареченим-американцем, та чи була вона тоді ще заміжня за Ступкою

Блогерка знайшла своє щастя у Сполучених Штатах.

Ексдружина актора Дмитра Ступки, стилістка та блогерка Поліна Логунова щаслива у нових стосунках та готується вдруге вийти заміж.

Знаменитість поспілкувалася з прихильниками і показала їм нове фото зі своїм обранцем з США. Поліна поділилася, як вони познайомилися:

"Познайомилися випадково. Коли ніхто не планував і не шукав когось. Коли це не потрібно було, у пазл склалися такі дрібниці, які на голову не налазять", - сказала загадково Логунова.

instagram.com/polinalogunova

Вона додала, що якось, у "важкому настрої" загадала зустріти не багатого/гарного і т.д, а такого чоловіка, який би відповідав саме її потребам:

"Я сказала чітко фразу "потрібного мені чоловіка". Яким він буде, вирішує Бог і бачить, що я заслужила. Дуже дякую Богу, адже він не лише гарний зовнішньо, його серце ще гарніше", - розповіла Логунова.

instagram.com/polinalogunova

На запитання, що їй найбільше подобається у новому обранці, блогерка відповіла: "Мені здається, у нас одне велике серце на двох".

instagram.com/polinalogunova

Окрім того, фани поцікавилися у стилістки, чи познайомилася вона з новим коханим тоді, коли її ексчоловік Дмитро Ступка був ще з нею разом в Америці:

"Ваші підліткові спроби з'ясувати, чия ж все таки білизна брудніша, увінчаються провалом. Певно, ви не знали/забули, кому ставите це запитання. Байдужість до деталей особистого життя людей властива інтелігенції, яку, як ми знаємо, можна починати вписувати до Червоної книги", - відповіла Поліна.

instagram.com/polinalogunova

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