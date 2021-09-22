Лоліта пригадала, як під час концерту у неї розійшовся шов на обличчі після пластики

Знаменитість відверто розповіла про пластичні операції.

Співачка Лоліта Мілявська не соромиться говорити про те, що вдається до пластичних операцій.

57-річна зірка не раз лягала під ніж хірурга, вважаючи це специфікою професії.

"Про це не соромно говорити, це ж не гінекологія. Є речі інтимні, про які ти не говориш. Є речі, які можуть щось виправити в житті людини. Але справа в тому, що пластика працює лише тоді, якщо ти собою вже задоволений, і тобі потрібна невелика корекція", - поділилася зірка.

Так, артистка зізналася, що прибрала друге підборіддя. Втім, втручання минуло з ускладненнями. У Лоліти розійшовся шов на обличчі. Як повідомила виконавиця в шоу "Антонимы", все сталося раптово просто під час концерту.

instagram.com/lolitamilyavskaya

Також знаменитість поділилася, що робила блефаропластику та прибрала зайву шкіру на повіках. За словами зірки, ця вікова проблема доставляла чимало клопоту візажистам. Через розтягнуту шкіру вони витрачали занадто багато часу на макіяж очей для артистки.

Нагадаємо, днями українка з найбільшими вилицями у світі станцювала у стрингах за тиждень після нової операції. Анастасія Покрещук збільшила груди.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання