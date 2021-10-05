Лопес, Ді Капріо, Мур та Бібер: голлівудські зірки-багатії, які виросли у злиднях

Не усі зірки народилися у заможних сім'ях.

Фанати відомих голлівудських зірок нерідко мріють про їхню славу та гроші.

Так, вони мають розкішні будинки, авто та цілі гардеробні брендованого розкішного вбрання. Втім, мало хто знає, що чимало знаменитостей росли у страшенних злиднях та "кров'ю і потом" домоглися свого успіху.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які були бідними у дитинстві.

Демі Мур

Демі Мур / instagram.com/demimoore

Через скрутне матеріальне становище акторка Демі Мур була змушена кинути школу та пішла працювати моделлю. Так, ще до її народження тато пішов з сім'ї, а мама від горя почала зловживати алкоголем. Новий коханий мами майбутньої зірки також був любителем спиртного. У пари була купа боргів, через що вони почали постійно переїжджати з місця на місце. Згодом вітчим помер, а Демі та мамі не було навіть на що купувати їжу. Дуже довго Мур заробляла копійки. Втім, одного разу сусідка по гуртожитку, майбутня акторка Настасья Кінскі, запропонувала їй разом сходити на проби для малобюджетного серіалу. Саме так Демі потрапила в кіно.

Джекі Чан

Джекі Чан / Associated Press

Сім'я маленького Джекі Чана постійно голодувала. Подейкують, ніби одного разу їм стало так скрутно, що вони готові були продати майбутнього актора, втім, передумали. У 6 років хлопчик пішов вчитися до найдешевшої театральної школи. Згодом Чан захопився кунг-фу і відкрив в собі каскадерський талант.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес виросла у Бронксі в сім'ї програміста та виховательки в дитячому садку. Разом із двома сестрами вони жили у крихітній квартирі. Були часи, коли батьки залишалися без роботи. Але, попри злидні, вони підтримували Джей Ло у бажанні стати артисткою та ледве збирали гроші на уроки танців.

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо / Associated Press

Леонардо Ді Капріо виріс у неблагонадійному кварталі, де були повії, постійно відбувалися злочини і стрілянина. Його мама працювала на декількох роботах, щоб прогодувати сина. Останні гроші вона віддала, щоб він підготувався до кінокастингів. Деякий час він знімався лише в рекламі, але скоро на Лео чекав справжній подарунок долі - роль у фільмі з Де Ніро.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Зірка серіалу "Секс і місто" народилася в багатодітній родині, де зарплатні батька не вистачало на усі потреби. Попри бідність, мама Сари все ж таки зібрала трохи грошей, щоб віддати талановиту доньку на танці і вокал. Уже в 11 років їй дали невелику роль у виставі, завдяки чому її помітили.

Кіану Рівз

Кіану Рівз / Associated Press

Коли Кіану було три роки, батько-наркоман кинув їх. Через постійні пошуки матір'ю нового коханого сім'я постійно тинялася світом і потрапляла в різні неприємності, від проблем з наркотиками до прогулів школи. Рівза виховували бабуся з дідусем, у яких грошей не вистачало. Коли Кіану вкотре виключили зі школи, він переїхав від рідних і оселився в підвалі будинку своєї подружки Пем. Невідомо, що б сталося із зіркою, але його випадково запросили в кіно, постояти перед камерою на воротах. Йому так сподобався цей досвід, що хлопець знайшов колишнього вітчима і попросив дати йому хоча б маленьку роль.

Селена Гомес

Селена Гомес / Getty Images

Коли Селена народилася, її батькові було 17 років, а мамі – 16. За п'ять років її батьки розлучилися. Співачка розповідала в інтерв'ю, що жили вони дуже бідно. Але, попри все, мама зробила для доньки все.

Голлі Беррі

Голлі Беррі / Associated Press

Акторка Голлі Беррі народилася в такому глухому районі Клівленда, що навіть своє ім'я вона отримала на честь найвеличнішої пам'ятки того місця – супермаркету Halle's Department Store. У сім'ї завжди не було грошей – батько часто випивав і розпускав руки. Коли майбутня акторка виросла, поїхала з дому. Спочатку їй довелося жити в притулку для безхатьків та підробляти у магазині, паралельно відвідуючи кіностудії. Невдовзі на красуню звернули увагу та дали невелику роль в серіалі.

Джастін Бібер

Джастін Бібер / Associated Press

Мамі співака було 18 років, коли вона народила Джастіна. З батьком дитини вона посварилася, і, щоб прогодувати себе і сина, працювала на декількох роботах. У дитинстві зірці доводилося спати на розкладному дивані в однокімнатній квартирі.

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