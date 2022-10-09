Лопес і Аффлек, Блум і Перрі: зіркові пари, які дали своїм стосункам другий шанс

Іноді навіть у найтепліших стосунках трапляються негаразди та непорозуміння. Часом проблеми між партнерами можуть навіть призвести до розриву.

Зірки шоубізнесу знають це, як ніхто інший. Знаменитості постійно на видноті, і особисте життя складно приховати. Особливо тоді, коли увага преси прикута і вдень, і вночі. Не всі пари в змозі це витримати, тож розлучаються.

Часом знаменитості дають стосункам другий шанс. Пари, у яких залишилися почуття одне до одного, після розриву намагаються знову побудувати теплі взаємини

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку зірок, які дали стосункам другий шанс і не помилилися.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

Серце завидного у минулому холостяка, співака Джастіна Тімберлейка, заполонила акторка Джессіка Біл. Почали закохані зустрічатися у лютому 2007 року. Утім, 2011 року між парочкою пробігла чорна кицька. Джастін і Джессіка розійшлися на три місяці. Під час їхнього розриву співак в інтерв'ю розповідав, що йому складно без акторки, і вона – найкраща жінка, яку він коли-небудь зустрічав. Та й сама Джессіка мала почуття до Джастіна. Тож за декілька місяців пара знову почала зустрічатися. У жовтні 2012 року закохані одружилися. Нині Джастін і Джессіка живуть у щасливому шлюбі та виховують двох синів.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Зіркова парочка – яскравий приклад того, що навіть крізь роки почуття одне до одного не можуть охолонути. Так, 2002 року знаменитості зустрічалися та навіть були заручені. Утім, тоді їхнє подружнє життя не склалося, тож 2004 року вони розійшлися. Та почуття Бена і Дженніфер не згасали. Минулого року закохані знову зійшлися, і через 20 років парочка нарешті одружилася.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін

Стосунки співака та моделі можуть здатися заплутаними. Парочку помітили разом 2015 року. Утім, у їхніх стосунках не все було гаразд. 2016 року Джастін і Гейлі розійшлися не на позитивній ноті. А 2017 Бібер спробував налагодити стосунки зі своєю колишньою, утім не моделлю, а співачкою Селеною Гомес.

Джастін Бібер і Селена Гомес / Фото: Associated Press

Екси відвідували спільні терапії. Утім, вони не допомогли їм відновити стосунки, тому у березні 2018 пара розійшлася. Тим часом Джастін налагодив стосунки з Гейлі. У вересні 2018 року закохані офіційно стали чоловіком та дружиною.

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін / Фото: Getty Images

Орландо Блум і Кеті Перрі

Нині у стосунках співачки та актора все гаразд, і вони разом виховують спільну доньку. Утім, така ідилія була не завжди. Пара почала зустрічатися 2016 року, а вже 2017 року закохані приголомшили новиною, що розійшлися. Кеті та Орландо не довго були одне без одного. Вже 2019 року вони знову зійшлися, а згодом одружилися.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Associated Press

Кіт Герінґтон і Роуз Леслі

Закохані познайомилися 2012 року під час знімань серіалу "Гра престолів". Вони були разом не лише на телеекранах, але й в реальному житті. Утім, між парочкою пробігла чорна кицька, тож Кіт і Роуз розійшлися. Та закохані не могли одне без одного і дали стосункам другий шанс, і недаремно. У червні 2018 роки вони одружилися, а 2021 року – вперше стали батьками.

Кіт Герінґтон і Роуз Леслі / Фото: Associated Press

Бен Стіллер і Крістін Тейлор

Пара була разом тривалих 17 років. Та 2017 року Бен і Крістін приголомшили новиною, що розійшлися. Утім, через п'ять років закохані дали своїм стосункам другий шанс. Цього року вони знову зійшлися. Як розповів Бен, це сталося завдяки пандемії.

Бен Стіллер і Крістін Тейлор / Фото: Associated Press

Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін

Декілька місяців тому закохані приголомшили новиною, що після 25 років шлюбу розлучаються. Та, схоже, закохані знайшли спільну мову та зуміли примиритися. Так, їх останнім часом часто помічають разом. Нещодавно ж парочку заскочили за романтичним побаченням.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото: Associated Press

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