Лопес і Аффлек вирушили в медовий місяць до Італії: поцілунки на яхті і вечеря в дорогому ресторані

Новоспечене подружжя, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, насолоджуються одне одним під час медового місяця на озері Комо.

Днями співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек вдруге обмінялися обручками. Розкішне весілля пари відбулося у Джорджії (США), а ось медовий місяць молодята вирішили провести на італійському узбережжі.

У вівторок папараці заскочили пару під час прогулянки на яхті на озері Комо. 53-річна Лопес вирішила ще трохи побути в образі нареченої, тому для вечора обрала довгу білу сукню з об’ємними рукавами. А ось Аффлек обрав більш зручний образ – лляну сорочку з шортами.

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Увесь час пара про щось захоплено спілкувалася між собою. Втім, фотографам все ж вдалося сфотографувати солодкий поцілунок Бенніфер, як жартівливо називають подружжя у західних ЗМІ.

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Після романтичної прогулянки Дженніфер та Бен одразу вирушили на вечерю до розкішного ресторану в Grand Hotel Tremezzo.

Нагадаємо, що на весіллі Лопес та Аффлека не обійшлося без пригод. За день до церемонії мати Бена впала з пірсу та потрапила до лікарні.

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