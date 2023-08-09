Лозовицька з "Холостяка-12" показала чесні фото з целюлітом та розтяжками на тілі: "Я не 10 з 10"

Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель Катерина Лозовицька показала чесні фото, де у неї видно целюліт та розтяжки на тілі.

Таким чином знаменитість відреагувала на скандал довкола ведучого Володимира Остапчука, де він на своєму шоу з Богданом Буше та Позитивом заявив, що неголені жінки – негарні. Лозовицька підтримала дівчат. Модель зазначила, що ідеальних не існує. У неї теж росте волосся на тілі, є розтяжки, зморшки, целюліт, і це абсолютно нормально.

Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"Я не 10 з 10. У мене є розтяжки. У мене є целюліт. У мене є зморшки. У мене бувають синці під очима. Моє тіло зранку може мати набряк. У мене росте волосся не лише на голові… І цей список цілком нормальних речей можна продовжувати ще дуже довго. Я – звичайна людина. Так, ми дівчата, маємо піклуватись про себе, дбати про своє тіло та здоров'я в цілому. Але не для того, щоб хтось ставив нам оцінки", - прокоментувала Лозовицька.

Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Модель наголосила, що в жодному разі не збирається когось хейтити, однак вважає, що таким висловлюванням, що "неголена жінка не може бути 10 з 10", не місце в публічному просторі.

"Чесно, не хочу переходити на особистості. Мені здається, що ці хлопці отримали вже достатньо хейту. Але хочу подякувати всім дівчатам, жінкам, які не мовчать. Такому зашквару, ще і від відомих людей, не місце в інфопросторі нормального свідомого суспільства", - наголосила Лозовицька.

Скандал довкола Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива – що відомо

У новому випуску свого шоу Остапчук разом гостями, якими були Богдан Буше та Позитив, поговорили на тему депіляції жінок. Зіркові чоловіки заявили, що їм не подобаються неголені дівчата. Буше взагалі стверджує, що жінка, яка не робить депіляції, не може бути 10 з 10. Однак це викликало шквал обурення в Мережі.

Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше

Володимир Остапчук і Позитив поквапилися виправдатися та заявили, що вони просто ділилися своєю думкою, на яку мають право. Врешті інші зірки шоубізнесу почали дорікати їм за такі висловлювання та пояснювати, що це взагалі-то не їхня справа, мають робити жінки депіляцію чи ні.

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