Лозовицька з "Холостяка-12" відповіла на закиди, що її бойфренд під час війни втік з України

Переможниця проєкту "Холостяк-12" з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька відповіла на закиди, що її бойфренд під час війни втік з України.

Нині знаменитість живе зі своїм обранцем Володимиром в Польщі, де вони обирають для себе квартиру. Катерина ділиться з підписниками, як минає цей процес. Однак фанів цікавить, як бойфренд Катерини виїхав під час війни з України. Деякі навіть почали заявляти, що чоловік "втік з країни".

Модель відповіла на ці закиди. Вона зазначила, що її коханий вже давно мешкає в Польщі, де й працює. Також Катерина запевнила, що чоловік неабияк допомагає Україні.

Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"А хто сказав, що він кудись тікав? Він служить своїй країні набагато більше, перебуваючи у Польщі, ніж деякі, хто сидить в Україні", - відповіла Лозовицька.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що учасниця проєкту "Фабрика зірок-1" Елізабет Анум-Дорхусо втекла з України. Співачка виїхала з Одеси до країни-агресорки Росії, яка щодня обстрілює українські міста та вбиває невинних людей.

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