LP заговорила українською і перепросила через "бездумний пост" після гучного скандалу з прапором РФ

Американська співачка Лора Перґоліцці, відома як LP після того, як їй скасували концерт у Литві через фото у худі з російським триколором, звернулася до українців.

Виконавиця записала відеозвернення, у якому наголосила, що "глибоко шкодує через свою байдужість цього разу":

"Я хочу перепросити у своїх друзів та шанувальників в Україні, яких справедливо образив та зачепив мій бездумний пост, в якому я дякувала деяким російським фанатам за худі, який вони мені зробили, з моїм логотипом і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. То була серйозна помилка. Мені дуже шкода. Я хочу ясно дати зрозуміти, що я люблю і підтримую Україну і завжди це робитиму", - запевнила у відео LP.

LP після скандалу з худі з російським прапором вибачилася перед українцями

Артистка також зазначила, що вона завжди буде підтримувати український народ і висловила свої "скромні вибачення" перед всіма українцями:

"Зараз, коли виповнилося два роки повномасштабного вторгнення, Україна потребує підтримки більше, ніж будь-коли. Моїм посланням є і завжди буде любов та підтримка українського народу. Прийміть мої скромні вибачення, Україно. Мені щиро шкода, будь ласка, знайте, що я завжди дбаю, люблю і підтримую вас. Слава Україні", - додала виконавиця і в кінці заговорила українською.

LP перепросила в українців / Фото: instagram.com/iamlpofficial

LP перепросила в українців / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Нагадаємо, що днями навколо американської співачки LP розгорівся скандал. Виконавиця хіта Lost on you у себе в Instagram запостила подарунок від російського фан-клубу - худі з кораблем у кольорах російського прапору.

Співачка LP / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Цей вчинок артистки обурив юзерів, адже таким чином вона прославляє країну-терористку, яка вбиває українців і нищить українські міста і села. Раніше співачка намагалася виправдатися, мовляв, для неї всі її шанувальники однакові і вона всіх любить. Також LP щиро запрошувала українських фанів на свої концерти країнами Балтії. Та після такого вчинку LP у Литві її концерт скасували.

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