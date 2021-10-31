Луценко розповіла, як нещодавно коханий проґавив ідеальний момент, аби освідчитися у Греції

За словами зірки, коханий не скористався чудовим шансом.

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко має коханого чоловіка.

Так, знаменитість у стосунках із Олександром вже понад сім років та виховує з ним 6-річну доньку Мію. Втім, пара не одружена. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що ніяк не дочекається освідчення від обранця.

Нещодавно закохані полетіли до Санторіні по роботі. Втім, чоловік не здогадався використати це романтичне місце та втілити мрію Аніти.

"Я була абсолютно впевнена, що саме ця подорож буде для нього ідеальним шансом, для того, щоб не вигадувати щось, тому що, я сказала, що це має бути просто неймовірно. Тобто, ця тема в нас обговорюється просто спокійно. Є фотограф, є відеограф, найкращі друзі поряд із нами, нікого зайвого. І кожного вечора думала, що щось він не дуже турбується про те, до якої ресторації ми підемо. І до кінця я зрозуміла, що якби я була чоловіком, то я б скористалася цією можливістю, навіть робочою поїздкою, але ні, вже проґавив", – пригадала зірка.

Попри все, Аніта все ж чекає, що чоловік стане на коліно і простягне коробочку з обручкою.

"Так, у нас ця тема більш до гумору, більше до обговорення. Тобто, ми жартуємо з цієї теми. Я просто сказала, що якщо 7 років тому я мріяла про те, щоб він і я, ми на Балі, немає нікого, то зараз, будь ласочка, — столи буквою "П", літак, замки, що завгодно. Хочеш робити пропозицію — готуйся. Пишне весілля і сукня. Але проґавив, коли я була готова до якихось мінімалочок", – додала вона.

Аніта Луценко з коханим / "Світське життя"

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