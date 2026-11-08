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"Луганськ — це Україна": учасниця "Голосу-14" розчулила Тіну Кароль історією виїзду з рідного міста
Співачка пригадала, як із родиною залишала рідне місто та починала музичну кар'єру спочатку, а Тіна Кароль не стримала емоцій під час її виступу.
40-річна співачка Анна Ткаченко з Луганська прийшла на «Голос країни-14», щоб продовжити музичну кар'єру, яку їй довелося фактично починати спочатку після переїзду до Києва.
До цього жінка виступала в ресторанах і мала стабільний заробіток. Однак одного дня звичне життя зупинилося: Анна зібрала речі всієї родини в автомобіль і вирушила з рідного міста. Дорога була непростою — за кермом вона робила зупинки, щоб погодувати дитину, після чого передавала її матері й продовжувала шлях.
У Києві на співачку чекало зовсім інше життя. Вона не знала місцевих музикантів і не розуміла, з чого починати, однак дала собі обіцянку не відмовлятися від улюбленої справи. Анна почала збирати кавер-бенди, працювати над власними піснями та поступово повертатися до сцени.
«Ми з родиною приїхали до Києва. Чуже місто. Я нікого з музикантів тут не знаю, куди йти. Але я прям пообіцяла собі, що я не зупинюсь», — розповіла учасниця.
Нині Анна виховує двох доньок і хоче власним прикладом показати їм, що не варто відмовлятися від мрій. Саме тому участь у вокальному шоу стала для неї важливим кроком.
Під час виступу артистці було непросто впоратися з емоціями. Після виконання вона зізналася, що переживання, пов'язані з рідним містом, досі даються взнаки. Тренерка Тіна Кароль це помітила й підтримала співачку, наголосивши, що їй не потрібно приховувати свій біль.
«Луганськ — це Україна», — сказала наставниця, обіймаючи Анну.
У відповідь учасниця подякувала за підтримку. Тіна Кароль також звернулася до людей із Луганщини, Донбасу та Харківщини, які переживають окупацію й бойові дії.
«Я хочу звернутися до всіх людей з Луганського регіону, з Донбасу, з Харківської області, з усіх тих містах, де окупація, де йдуть бої сьогодні. Ми єдині, ми поруч. Я вірю в те, що Україна буде стійкою», — наголосила співачка.
Окремо тренерка подякувала українським захисникам і закликала вірити в Україну та її людей. Учасниця пройшла далі саме в її команді.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, минулого випуску півфіналіст "Голосу країни" знову повернувся на проєкт і шокував Наталію Могилевську.