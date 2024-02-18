Ляпи у прямому ефірі: пес Дюк від журналістки та Вітвіцька, яка забула взутися

Пропонуємо подивитися, в які казуси потрапляли ведучі та гості прямого ефіру та як вони реагували на курйозні інциденти.

В ефірі на телебаченні часто трапляються різні казуси. Щоправда, здебільшого глядачам вони не помітні.

Однак у прямому ефірі права на помилку немає, адже, на відміну від запису, його скорегувати вже не можливо. Тож, якщо й трапиться якийсь казус, то глядачі неодмінно його побачить.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися добірку про ляпи в прямому ефірі. Казус може статися будь з ким – репортером, ведучим або ж гостем.

Соломія Вітвіцька забула взутися

Із ведучою стався конфуз у прямому ефірі декілька років тому. Соломія Вітвіцька вела програму "ТСН" і зняла туфлі на високих підборах. Утім, цей кадр потрапив до прямого ефіру і глядачі побачили ведучу босоніж. Знаменитість після інциденту отримала чимало підтримки від глядачів.

Соломія Вітвіцька

"Забула і не взула. Нова студія, нові туфлі, високі підбори. Жінки часто під столом знімають туфлі з підборами. Казуси в прямому ефірі бувають часто, але не завжди помітні глядачам. Буду уважнішою і намагатимусь подружитись із "підступним" столом у студії", - коментувала ведуча.

Найгіршу дорогу України - трасу "Кропивницький – Миколаїв" - нарешті відремонтували

Цуценя не втрималося та справило потребу у прямому ефірі, який вели Наталія Островська і Євген Плінський

Ведучі у День захисту тварин 2022 року у прямому ефірі розповідали про важливість допомоги чотирилапим. Гостем випуску стало цуценя Пуговка, яке не втрималося та залишило "сюрприз" просто на столі. Ведучих не засмутив інцидент, а лише повеселив. "Сюрприз" від цуценяти негайно прибрали.

Журналістка в ефірі розповіла про свого пса, на ім'я Дюк

Репортерка Тетяна розповіла в прямому ефірі про свого пса. Зокрема, ведуча у прямій трансляції швидко вимовила "мій пес Дюк". Утім, гра слів зіграла з журналісткою злий жарт, тож глядачам почувся лайливий вираз "мій пе*дюк".

У Марічки Падалко випав зуб

Із ведучою стався конфуз у прямому ефірі 2020 року. Марічка вела випуск новин "ТСН", раптом у неї випав зуб. Ведуча тоді не розгубилася, дістала його з рота, перепросила і продовжила далі розповідати новини, ніби й нічого не сталося. Падалко тоді отримала чимало підтримки і також коментарів про її професіоналізм у цій ситуації. Ба більше, ведуча стала зіркою різних світових видань. Про зуб Марічки, що випав у прямому ефірі, писали такі відомі видання, як Mirror, New York Post та інші.

"Мій "провал" за кілька годин став "вірусним", і відео розлетілося світом. Я отримала десятки повідомлень зі словами підтримки колег з усього світу і багато слів підтримки від наших глядачів. Мені писали продюсери fox news, сюжети про "зубний інцидент" вийшли на кількох континентах. Буквально на наступний день, коли додалося 10 тисяч підписників на мій Instagram, я зрозуміла, що цього треба не соромитися, а пишатися. Як медаллю", - коментувала тоді Марічка.

Жінка без штанів потрапила у прямий ефір, коли ведучий Вадим Карп'як брав інтерв'ю в італійського політолога

Ведучий Вадим Карп'як брав інтерв'ю в італійського політолога Грегоріо Ваджіані, їхню розмову транслювали в прямому ефірі. Однак італієць забув зачинити двері до кімнати, де вів розмову з журналістом. Ймовірно, його дружина не знала про прямий ефір, тож зайшла до кімнати без штанів. Ваджіані підвищив тон розмови, аби жінка зрозуміла, що їй краще вийти, а також спробував сісти так, аби її прикрити собою. Врешті, дружина італійця швидко вийшла з кімнати.

Читайте також: