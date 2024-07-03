Ляпи ведучих у прямому ефірі: Сенічкін влаштував пожежу, а Барбір не сподобався костюм

Різні казуси у прямих ефірах трапляються часто, однак не завжди вони помітні глядачам.

Але буває й так, що на конфуз просто неможливо не звернути уваги. Як от, наприклад, у ведучих "1+1 Україна" поїхав стіл просто під час випуску новин. Утім, телевізійники дають раду цим казусам і продовжують далі вести прямий ефір.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, які конфузи траплялися з ведучими та як вони давали їм раду.

Руслан Сенічкін випадково спалив сценарій

Руслан Сенічкін, ведучий "Сніданку з 1+1" на 1+1 Україна, випадково підпалив сценарій до ефіру. Телекулінар готував оладки й не помітив, що сценарій лежить дуже близько до плити. На щастя, вогонь вчасно помітили та загасили, а команда швидко прибрала наслідки мініпожежі.

Соломія Вітвіцька забула одягнути туфлі

В одному з прямих ефірів телеведуча ТСН і 1+1 Марафон Соломія Вітвіцька під час сюжету зняла туфлі й забула їх взути назад. Вона була впевнена, що це ніхто не помітить, та босоніж з'явилася перед сотнями глядачів.

Соломія Вітвіцька

"Забула і не взула. Нова студія, нові туфлі, високі підбори. Жінки часто під столом знімають туфлі з підборами. Казуси в прямому ефірі бувають часто, але не завжди помітні глядачам", – відреагувала тоді Соломія.

Сполучені Штати України від Святослава Гринчука

Святослав Гринчук, ведучий ТСН і 1+1 Марафон, в одному з ефірів зробив кумедну обмовку – замість "Сполучені Штати Америки" сказав "Сполучені Штати України". Телеведучий швидко виправився, а уривок став вірусним у соцмережах – тисячі переглядів і коментарів.

Казус із цуценям

На ТБ часто люблять запрошувати тварин до студії. Але пухнасті теж хвилюються, і тому трапляється різне. Так, в одному з ефірів переселенка з Ірпеня, цуценя Пуговка, усіх зворушила, а потім ще й розсмішила, зробивши свої справи на стіл. Ведуча ТСН і 1+1 Марафон Наталя Островська виявилася підготовлена до будь-яких казусів, тому швидко прибрала стіл. До речі, після ефіру Пуговці вдалося знайти своїх господарів, і тепер вона відгукується на прізвисько Ярда.

Майже пожежа в студії

Тімур Мірошниченко, ведучий 1+1 Україна, пригадав випадок під час готування на студійній кухні "Сніданку з 1+1". У прямому ефірі ведучі традиційно готували сніданок, а вентиляцію не ввімкнули, і спрацювала пожежна безпека. Тоді глядачі зі своїх телеекранів чітко почули: "Терміново залиште будівлю! Евакуація".

Тімур Мірошниченко

Зуб Марічки Падалко

У прямому ефірі, під час розповіді новин у ведучої ТСН і 1+1 Марафон Марічки Падалко випав передній зуб. Ведуча не розгубилася і продовжила вести ефір, сховавши зуб у долоню. Уважна глядачка це помітила і виклала в Instagram відео зі словами захоплення професіоналізмом і витримкою Марічки. Вмить відео набрало тисячі лайків і коментів і розлетілося всіма новинами в Україні та за кордоном. Падалко наступного ранку вийшла у прямий ефір новин із усмішкою, яку вже очікували побачити мільйони глядачів, і подякувала за підтримку.

"Всі ми трошки Люда"

Людмила Барбір, ведуча "Сніданку з 1+1" на 1+1 Україна, різко висловилася про своє вбрання, і через технічну помилку відео потрапило у трансляцію на YouTube-канал проєкту та рознеслося Мережею. Люда пізніше пояснила, що насправді це її улюблений теплий костюм, який вона одягає в укриття. Бо саме того ранку був масований ракетний удар, через який ведуча і почувалася трохи знервованою.

У Мережі підтримують Людмилу Барбір

Після відбою Людмила Барбір з Русланом Сенічкіним повернулися у студію, аби записати відео, а переодягатися в щось інше вже часу не було. Тому Люда емоційно відреагувала на своє вбрання з укриття, а відео випадково потрапило у соцмережі.

Колеги та користувачі соцмереж підтримали Людмилу і запустили флешмоб "Всі ми трішки Люда сьогодні".

Ведучі проспали ефіри

Ведучі ранкового проєкту "Сніданку з 1+1" прокидаються о 4-5 ранку, щоб о 6:30 вже вийти в ефір до глядачів. Проте ведучі теж люди й інколи можуть проспати. Так, одного разу Єгор Гордєєв проспав і його телепарі, Нелі Шовкопляс, довелося розпочати ефір зі світлиною Єгора. До речі, найперший ефір своєї співведучої Єгор теж проспав. На щастя, тоді у студії були Руслан Сенічкін і Люда Барбір, які підстрахували колегу.

Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв

Руслан Сенічкін дуже пунктуальний і завжди приїжджає набагато раніше на роботу, аби встигнути підготуватися до ефіру. Проте одного разу все ж проспав аж на 2 години. Як каже сам Руслан - перенервував, пізно ліг і не почув будильник. До того ж ця історія відбулася взимку, і він ще не міг терміново виїхати через те, що його машина обледеніла. Сенічкін зізнався, що цей випадок приблизно шостий за всі майже 14 років роботи на ранковому проєкті.

Руслан Сенічкін

Нагадаємо, нещодавно від ведучих "1+1" Євгена Плінського та Ірини Прокоф'євої "втік" стіл. Епічний момент потрапив на відео.

Від ведучих "1+1 Марафон" в прямому ефірі "втік" стіл

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