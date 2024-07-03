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Ляпи ведучих у прямому ефірі: Сенічкін влаштував пожежу, а Барбір не сподобався костюм

Ляпи ведучих у прямому ефірі: Сенічкін влаштував пожежу, а Барбір не сподобався костюм

Руслан Сенічкін та Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Пропонуємо дізнатися, як телевізійники дають раду таким інцидентам.

Різні казуси у прямих ефірах трапляються часто, однак не завжди вони помітні глядачам.

Але буває й так, що на конфуз просто неможливо не звернути уваги. Як от, наприклад, у ведучих "1+1 Україна" поїхав стіл просто під час випуску новин. Утім, телевізійники дають раду цим казусам і продовжують далі вести прямий ефір.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, які конфузи траплялися з ведучими та як вони давали їм раду.

Руслан Сенічкін випадково спалив сценарій

Руслан Сенічкін, ведучий "Сніданку з 1+1" на 1+1 Україна, випадково підпалив сценарій до ефіру. Телекулінар готував оладки й не помітив, що сценарій лежить дуже близько до плити. На щастя, вогонь вчасно помітили та загасили, а команда швидко прибрала наслідки мініпожежі.

@stars1plus1 На щастя все обійшлося! Але пам‘ятайте про правила безпеки! #руслансенічкін #людмилабарбір #сенічкінбарбір #сніданокз1плюс1 ♬ Play with Fire (feat. Yacht Money) - Sam Tinnesz

Соломія Вітвіцька забула одягнути туфлі

В одному з прямих ефірів телеведуча ТСН і 1+1 Марафон Соломія Вітвіцька під час сюжету зняла туфлі й забула їх взути назад. Вона була впевнена, що це ніхто не помітить, та босоніж з'явилася перед сотнями глядачів.

Соломія Вітвіцька / ©
Соломія Вітвіцька

"Забула і не взула. Нова студія, нові туфлі, високі підбори. Жінки часто під столом знімають туфлі з підборами. Казуси в прямому ефірі бувають часто, але не завжди помітні глядачам", – відреагувала тоді Соломія.

Сполучені Штати України від Святослава Гринчука

Святослав Гринчук, ведучий ТСН і 1+1 Марафон, в одному з ефірів зробив кумедну обмовку – замість "Сполучені Штати Америки" сказав "Сполучені Штати України". Телеведучий швидко виправився, а уривок став вірусним у соцмережах – тисячі переглядів і коментарів.

@stars1plus1 Україна переможе #тсн #святославгринчук @Святослав Гринчук ♬ ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?) - PROBASS ∆ HARDI

Казус із цуценям

На ТБ часто люблять запрошувати тварин до студії. Але пухнасті теж хвилюються, і тому трапляється різне. Так, в одному з ефірів переселенка з Ірпеня, цуценя Пуговка, усіх зворушила, а потім ще й розсмішила, зробивши свої справи на стіл. Ведуча ТСН і 1+1 Марафон Наталя Островська виявилася підготовлена до будь-яких казусів, тому швидко прибрала стіл. До речі, після ефіру Пуговці вдалося знайти своїх господарів, і тепер вона відгукується на прізвисько Ярда.

Майже пожежа в студії

Тімур Мірошниченко, ведучий 1+1 Україна, пригадав випадок під час готування на студійній кухні "Сніданку з 1+1". У прямому ефірі ведучі традиційно готували сніданок, а вентиляцію не ввімкнули, і спрацювала пожежна безпека. Тоді глядачі зі своїх телеекранів чітко почули: "Терміново залиште будівлю! Евакуація".

Тімур Мірошниченко / ©
Тімур Мірошниченко

Зуб Марічки Падалко

У прямому ефірі, під час розповіді новин у ведучої ТСН і 1+1 Марафон Марічки Падалко випав передній зуб. Ведуча не розгубилася і продовжила вести ефір, сховавши зуб у долоню. Уважна глядачка це помітила і виклала в Instagram відео зі словами захоплення професіоналізмом і витримкою Марічки. Вмить відео набрало тисячі лайків і коментів і розлетілося всіма новинами в Україні та за кордоном. Падалко наступного ранку вийшла у прямий ефір новин із усмішкою, яку вже очікували побачити мільйони глядачів, і подякувала за підтримку.

"Всі ми трошки Люда"

Людмила Барбір, ведуча "Сніданку з 1+1" на 1+1 Україна,  різко висловилася про своє вбрання, і через технічну помилку відео потрапило у трансляцію на YouTube-канал проєкту та рознеслося Мережею. Люда пізніше пояснила, що насправді це її улюблений теплий костюм, який вона одягає в укриття. Бо саме того ранку був масований ракетний удар, через який ведуча і почувалася трохи знервованою.

У Мережі підтримують Людмилу Барбір / ©
У Мережі підтримують Людмилу Барбір

Після відбою Людмила Барбір з Русланом Сенічкіним повернулися у студію, аби записати відео, а переодягатися в щось інше вже часу не було. Тому Люда емоційно відреагувала на своє вбрання з укриття, а відео випадково потрапило у соцмережі. 

Колеги та користувачі соцмереж підтримали Людмилу і запустили флешмоб "Всі ми трішки Люда сьогодні".

Ведучі проспали ефіри

Ведучі ранкового проєкту "Сніданку з 1+1" прокидаються о 4-5 ранку, щоб о 6:30 вже вийти в ефір до глядачів. Проте ведучі теж люди й інколи можуть проспати. Так, одного разу Єгор Гордєєв проспав і його телепарі, Нелі Шовкопляс, довелося розпочати ефір зі світлиною Єгора. До речі, найперший ефір своєї співведучої Єгор теж проспав. На щастя, тоді у студії були Руслан Сенічкін і Люда Барбір, які  підстрахували колегу.

Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв / ©
Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв

Руслан Сенічкін дуже пунктуальний і завжди приїжджає набагато раніше на роботу, аби встигнути підготуватися до ефіру. Проте одного разу все ж проспав аж на 2 години. Як каже сам Руслан - перенервував, пізно ліг і не почув будильник. До того ж ця історія відбулася взимку, і він ще не міг терміново виїхати через те, що його машина обледеніла. Сенічкін зізнався, що цей випадок приблизно шостий за всі майже 14 років роботи на ранковому проєкті.

Руслан Сенічкін / ©
Руслан Сенічкін

Нагадаємо, нещодавно від ведучих "1+1" Євгена Плінського та Ірини Прокоф'євої "втік" стіл. Епічний момент потрапив на відео.

Від ведучих "1+1 Марафон" в прямому ефірі "втік" стіл

Від ведучих "1+1 Марафон" в прямому ефірі "втік" стіл

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