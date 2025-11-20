ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
2 хв

Лєра Мандзюк шокувала, як її плутають з відомою блогеркою-тезкою: "Бажали мені смерті"

Гумористка відверто зізналась, що їй шкода, що у них однакові прізвища.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лєра Мандзюк та Олена Мандзюк

Лєра Мандзюк та Олена Мандзюк

Відома комікеса та стендаперка Лєра Мандзюк, яка раніше заговорила про свого коханого, шокувала, як її плутають з відомою блогеркою, з якою в неї однакове прізвище.

Йдеться про Олену Мандзюк. На проєкті "Наодинці з Гламуром" гумориста говорить, що вони особисто з блогеркою не знайомі. Хоч Олена й відвідувала стендапи Лєри, але нагоди поспілкуватися їм не випадало. Тим не менш, як зізнається гумористка, їх часто плутають.

"Ми не знайомі особисто. Олена була у мене на стендапі, але не підходила до мене, ми не знайомились", - говорить гумористка Анні Севастьяновій на прем'єрі "Вартових Різдва".

Лєра Мандзюк на проєкті "Наодинці з Гламуром" / © instagram.com/mandziuk.selera

Лєра Мандзюк на проєкті "Наодинці з Гламуром" / © instagram.com/mandziuk.selera

Лєра також відверто зізналась, що їй шкода, що в них однакові прізвище. Річ у тім, що знаменитостей плутають, і гумористка отримує чимало гейту, який першочергово був адресований саме Олені. За словами комікеси, їй пишуть дійсно жахливі речі. Проте гумористка все ж таки намагається триматися від того осторонь та не сприймати нічого близько до серця.

"На превеликий жаль було багато ситуацій, коли нас плутали і бажали мені смерті. Мені і моїм дітям, які в мене ще не народились! Це дуже сумно. Мені насправді дуже шкода, що у нас однакові прізвища. Я не страждаю від цього, але якщо б я була чуттєвішою, то це б впливало на мене точно. Люди пишуть дуже погане, погані побажання", - ділиться гумористка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Зазначимо, Лєра Мандзюк є комікесою, а Олена – блогерка, яка останнім часом потрапляє в чимало скандалів. Зокрема, у неї був публічний конфлікт з одіозною Анною Алхім. Також блогерка є категоричною щодо російською мови. У серпні проти Олени відкрили кримінальну справу. Ініціатором цього був нардеп Олексій Гончаренко через слова Мандзюк, що її "діти можуть від***дити іншу дитину, яка говорить російською".

Дата публікації
Кількість переглядів
371
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie