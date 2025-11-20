Лєра Мандзюк шокувала, як її плутають з відомою блогеркою-тезкою: "Бажали мені смерті"

Лєра Мандзюк та Олена Мандзюк

Відома комікеса та стендаперка Лєра Мандзюк, яка раніше заговорила про свого коханого, шокувала, як її плутають з відомою блогеркою, з якою в неї однакове прізвище.

Йдеться про Олену Мандзюк. На проєкті "Наодинці з Гламуром" гумориста говорить, що вони особисто з блогеркою не знайомі. Хоч Олена й відвідувала стендапи Лєри, але нагоди поспілкуватися їм не випадало. Тим не менш, як зізнається гумористка, їх часто плутають.

"Ми не знайомі особисто. Олена була у мене на стендапі, але не підходила до мене, ми не знайомились", - говорить гумористка Анні Севастьяновій на прем'єрі "Вартових Різдва".

Лєра Мандзюк на проєкті "Наодинці з Гламуром" / © instagram.com/mandziuk.selera

Лєра також відверто зізналась, що їй шкода, що в них однакові прізвище. Річ у тім, що знаменитостей плутають, і гумористка отримує чимало гейту, який першочергово був адресований саме Олені. За словами комікеси, їй пишуть дійсно жахливі речі. Проте гумористка все ж таки намагається триматися від того осторонь та не сприймати нічого близько до серця.

"На превеликий жаль було багато ситуацій, коли нас плутали і бажали мені смерті. Мені і моїм дітям, які в мене ще не народились! Це дуже сумно. Мені насправді дуже шкода, що у нас однакові прізвища. Я не страждаю від цього, але якщо б я була чуттєвішою, то це б впливало на мене точно. Люди пишуть дуже погане, погані побажання", - ділиться гумористка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Зазначимо, Лєра Мандзюк є комікесою, а Олена – блогерка, яка останнім часом потрапляє в чимало скандалів. Зокрема, у неї був публічний конфлікт з одіозною Анною Алхім. Також блогерка є категоричною щодо російською мови. У серпні проти Олени відкрили кримінальну справу. Ініціатором цього був нардеп Олексій Гончаренко через слова Мандзюк, що її "діти можуть від***дити іншу дитину, яка говорить російською".