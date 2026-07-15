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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
2 хв

Лєра Мандзюк видала різку позицію про дитячі травми і причетність до них батьків: "Легко психологам казати"

Гумористка висловила свою думку щодо доволі дискусійного питання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Лєра Мандзюк

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

Українська гумористка Лєра Мандзюк висловилась про дитячі травми та пояснила, чому не звинувачує батьків.

Знаменитість в інтерв’ю Наталії Бобок говорить, що доволі часто психологи можуть видати, що проблеми йдуть від дитинства, а причина їхньої появи — мама з татом. Мовляв, батьки не проявляли достатньо любові дітям. Спочатку Лєра Мандзюк й сама приймала це та ображалась на рідних. Проте гумористка заглибилась у свої роздуми. Знаменитість говорить, що її мама проявляла любов та опіку так, як сама вміла те робити.

«Дуже легко психологам зараз казати: „Вся справа в тому, що твоя мама тебе не обіймала і не казала, що ти молодець, я тебе люблю“. Моя мама мене не обіймала, не казала, що я молодець, що вона мене любить. Я починаю ображатися на маму і думати, що вся причина в тому, що так було. Наступний крок, до якого не всі психологи доходять, а я собі думаю, а чого моя мама цього не робила, а мою маму в дитинстві хтось обіймав, чи вона цього навчилась, щоб це передати мені», — говорить знаменитість.

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

Лєра Мандзюк ділиться, що розуміє поведінку мами, оскільки її дитинство було ще важчим. Сама ж гумористка переконана, що доросла людина сама відповідає за своє життя. А якщо й є дитячі травми, що заважають повноцінно жити, то варто їх пропрацювати та зробити крок далі, а не просто ображатися на рідних.

«Вона росла в набагато тяжчих умовах. Її можна зрозуміти, чому так. Тому я на маму не ображаюся, я її не виню. Мама давала мені максимум з того, що могла. Коли мені виповнилось 18 років, я собі брала вже те, що я хочу. Це вже був мій вибір. Якщо ви доросла особистість — відчепіться від батьків. Ви зрозуміли, що в дитинстві була якась біда і є причина, то прийми це, пророби і живи далі, а не просто вини батьків, бо вони були погані», — підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лєра Мандзюк розсекретила свої плани на весілля. Знаменитість розкрила, коли воно станеться.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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