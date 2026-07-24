ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
753
Час на прочитання
2 хв

Лише один непрочитаний лист усе зруйнував: українська співачка втратила шанс зазвучати у "Відьмаку"

Monokate розкрила болісну історію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Monokate

Monokate / © instagram.com/monokatee

Українська співачка Monokate, справжнє ім’я якої Катерина Павленко, зізналася, що могла записати саундтрек до серіалу «Відьмак», але шанс було втрачено.

Неочікуваною історією поділилася колишня фронтвумен гурту Go_A, а нині сольна артистка Monokate (Катерина Павленко). Виявилося, що свого часу творці популярного серіалу Netflix звернулися до неї із творчою пропозицією. Однак відповідь на важливий лист так і не надійшла. Через це потенційна співпраця не відбулася. Про прикрий випадок співачка розповіла особисто в соцмережах.

«По болючому. Нам на пошту прийшов лист від творців „Відьмака“, що вони хочуть мій голос в саундтрек. На нього „забули“ відповісти», — написала Monokate.

Допис Monokate. / © instagram.com/monokatee

Допис Monokate. / © instagram.com/monokatee

Артистка залишила цей коментар під відео співачки Юлії Вітранюк. Та опублікувала імпровізацію й жартома звернулася до музичних продюсерів із проханням запросити її записати трек для «Відьмака». Саме тоді Катерина й пригадала історію, яка досі викликає в неї емоції. Зізнання швидко привернуло увагу користувачів, які зазначили, що автентичний вокал української виконавиці справді міг би органічно доповнити атмосферу культового фентезі.

На той момент Катерина Павленко була солісткою Go_A — гурту, який здобув міжнародне визнання після виступу на «Євробаченні-2021». Згодом артистка розпочала сольний проєкт Monokate, у якому продовжила експериментувати з етнічним звучанням та сучасною музикою.

Go_A на «Євробаченні-2021» / © Getty Images

Go_A на «Євробаченні-2021» / © Getty Images

Серіал «Відьмак» від Netflix створений за мотивами книг польського письменника Анджея Сапковського. Події розгортаються у фентезійному світі, де люди співіснують із магами, ельфами та чудовиськами. У центрі сюжету — мисливець на монстрів Ґеральт із Рівії, доля якого тісно переплітається з чарівницею Єннефер та принцесою Цірі, що має надзвичайну силу.

«Відьмак» / © nme.com

«Відьмак» / © nme.com

Нагадаємо, нещодавно Катерина Павленко розкрила, де зараз чоловічий склад Go_A і чи дійсно гурт розпався.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
753
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie