Лише один непрочитаний лист усе зруйнував: українська співачка втратила шанс зазвучати у "Відьмаку"

Monokate / © instagram.com/monokatee

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Українська співачка Monokate, справжнє ім’я якої Катерина Павленко, зізналася, що могла записати саундтрек до серіалу «Відьмак», але шанс було втрачено.

Неочікуваною історією поділилася колишня фронтвумен гурту Go_A, а нині сольна артистка Monokate (Катерина Павленко). Виявилося, що свого часу творці популярного серіалу Netflix звернулися до неї із творчою пропозицією. Однак відповідь на важливий лист так і не надійшла. Через це потенційна співпраця не відбулася. Про прикрий випадок співачка розповіла особисто в соцмережах.

«По болючому. Нам на пошту прийшов лист від творців „Відьмака“, що вони хочуть мій голос в саундтрек. На нього „забули“ відповісти», — написала Monokate.

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Допис Monokate. / © instagram.com/monokatee

Артистка залишила цей коментар під відео співачки Юлії Вітранюк. Та опублікувала імпровізацію й жартома звернулася до музичних продюсерів із проханням запросити її записати трек для «Відьмака». Саме тоді Катерина й пригадала історію, яка досі викликає в неї емоції. Зізнання швидко привернуло увагу користувачів, які зазначили, що автентичний вокал української виконавиці справді міг би органічно доповнити атмосферу культового фентезі.

На той момент Катерина Павленко була солісткою Go_A — гурту, який здобув міжнародне визнання після виступу на «Євробаченні-2021». Згодом артистка розпочала сольний проєкт Monokate, у якому продовжила експериментувати з етнічним звучанням та сучасною музикою.

Go_A на «Євробаченні-2021» / © Getty Images

Серіал «Відьмак» від Netflix створений за мотивами книг польського письменника Анджея Сапковського. Події розгортаються у фентезійному світі, де люди співіснують із магами, ельфами та чудовиськами. У центрі сюжету — мисливець на монстрів Ґеральт із Рівії, доля якого тісно переплітається з чарівницею Єннефер та принцесою Цірі, що має надзвичайну силу.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Павленко розкрила, де зараз чоловічий склад Go_A і чи дійсно гурт розпався.

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