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Лише один непрочитаний лист усе зруйнував: українська співачка втратила шанс зазвучати у "Відьмаку"
Monokate розкрила болісну історію.
Українська співачка Monokate, справжнє ім’я якої Катерина Павленко, зізналася, що могла записати саундтрек до серіалу «Відьмак», але шанс було втрачено.
Неочікуваною історією поділилася колишня фронтвумен гурту Go_A, а нині сольна артистка Monokate (Катерина Павленко). Виявилося, що свого часу творці популярного серіалу Netflix звернулися до неї із творчою пропозицією. Однак відповідь на важливий лист так і не надійшла. Через це потенційна співпраця не відбулася. Про прикрий випадок співачка розповіла особисто в соцмережах.
«По болючому. Нам на пошту прийшов лист від творців „Відьмака“, що вони хочуть мій голос в саундтрек. На нього „забули“ відповісти», — написала Monokate.
Артистка залишила цей коментар під відео співачки Юлії Вітранюк. Та опублікувала імпровізацію й жартома звернулася до музичних продюсерів із проханням запросити її записати трек для «Відьмака». Саме тоді Катерина й пригадала історію, яка досі викликає в неї емоції. Зізнання швидко привернуло увагу користувачів, які зазначили, що автентичний вокал української виконавиці справді міг би органічно доповнити атмосферу культового фентезі.
На той момент Катерина Павленко була солісткою Go_A — гурту, який здобув міжнародне визнання після виступу на «Євробаченні-2021». Згодом артистка розпочала сольний проєкт Monokate, у якому продовжила експериментувати з етнічним звучанням та сучасною музикою.
Серіал «Відьмак» від Netflix створений за мотивами книг польського письменника Анджея Сапковського. Події розгортаються у фентезійному світі, де люди співіснують із магами, ельфами та чудовиськами. У центрі сюжету — мисливець на монстрів Ґеральт із Рівії, доля якого тісно переплітається з чарівницею Єннефер та принцесою Цірі, що має надзвичайну силу.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Павленко розкрила, де зараз чоловічий склад Go_A і чи дійсно гурт розпався.