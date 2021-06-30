Любов Успенська пригадала, як тато бив ременем за вагітність у 16 років: "Кров з рота йшла"

Любов Успенська пригадала, як тато бив ременем за вагітність у 16 років: "Кров з рота йшла"

Батько розлютився, коли дізнався про вагітність доньки.

Відома російська співачка Любов Успенська пригадала, як завагітніла у 16 років.

В інтерв'ю Олені Друмі артистка розповіла, що тоді була коханкою одруженого чоловіка. Майбутня зірка завагітніла, а її обранець наполіг на аборті. Виконавиця зізналася, що зараз шкодує, що не залишила дитину. Втім, якби не зробила аборт – рідні б не пробачили. Більше того, коли батько Любові дізнався, що юна донька при надії – сильно відшмагав її ременем.

"Залишити дитину з моєю родиною? Моя бабуся б мене прокляла. У нас дуже сувора була сім'я. Коли тато дізнався про це, то мене вбивав. Бив мене ременем так, що у мене кров з рота йшла", - поділилася виконавиця.

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Сьогодні артистка дуже шкодує про те, що не залишила дитину, але водночас чудово розуміє - близькі не пробачили б їй раннього материнства. Розповісти цю історію зірка шансону вирішила, аби вберегти дівчат від помилок.

"Про це розповідаю, щоб дівчата ставилися уважно до себе і не робили помилок. Дуже легко щось зробити, але потім це важко змінити. Мені пощастило, що перший аборт не був для мене згубним, адже потім я могла вагітніти і народжувати. Сьогодні багато дівчат йдуть на ЕКЗ. Яке ЕКЗ? Я сіла на чужі трусики і все - вагітна", - додала Успенська.

Зауважимо, Любов Успенська підтримувала війну на сході України та зізнавалася в любові до президента Росії Володимира Путіна. Також артистка виступала в окупованому Криму. Попри це, 2020 року співачка гастролювала в Україні.

Нагадаємо, раніше Любов Успенська розповіла, як у 18-річному віці втратила новонароджених двійнят. Співачка пережила не одну сімейну трагедію.

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