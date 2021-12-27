"Людина-павук: Додому шляху нема" став найкасовішим фільмом 2021 року

"Людина-павук: Додому шляху нема" став найкасовішим фільмом 2021 року

Фільм "Людина-павук: Додому шляху нема" першим за час пандемії зібрав у світовому прокаті понад $1 млрд.

Кінострічка "Людина-павук: Додому шляху нема" першою від початку пандемії COVID-19 отримав у світовому прокаті 1,05 мільярда доларів касових зборів.

Про це в неділю, 26 грудня, повідомляє CNBC.

Зазначається, що продукт спільного виробництва Sony та Disney став найкасовішим фільмом 2021 року, обійшовши китайську "Битву на озері Чанджін", яка від листопада зібрала 904,9 мільйона доларів.

"Партнерство між цими двома голлівудськими студіями, безсумнівно, принесе величезну користь обом", - висловився щодо Sony та Disney головний аналітик BoxOffice.com Шон Роббінс.

Останньою картиною, касові збори якої перевищили мільярд доларів, став фільм 2019 року "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Нагадаємо, що прем'єра "Людини-павук: Додому шляху нема" відбулася в Україні 16 грудня.

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