Людмила Барбір показала, як о 5 ранку приїжджає на роботу і готується до "Сніданку з 1+1"

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір вирішила показати шанувальникам, як готується до прямого ефіру проєкту.

Знаменитість зізналася, що фани часто запитують у неї, що відбувається за лаштунками "Сніданку з 1+1", тож вона поділилася, як все відбувається.

За словами Барбір, вона прокидається о 4 ранку і вже близько 5:20 приїжджає в офіс каналу 1+1:

"Мій ранок починається близько четвертої і о 5:20 я вже на каналі. Ефірний образ вже чекає на мене (стилісти готують його заздалегідь). Потім починається магія", - розповіла Барбір.

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Обов’язково, перш ніж нанести макіяж, Людмила робить масаж обличчя шкребком гуаша. Як зазначила ведуча, такий масаж допомагає їй прибрати набряки і підтягує шкіру обличчя:

"Після масажу наношу догляд для обличчя: тонік, сироватка, креми та база під тональний крем. Це важливо, аби косметика не псувала шкіру", - додала Барбір.

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Ведуча розповіла, що поки її гримують і роблять зачіску, вона готується до прямого ефіру - читає новини і сценарій.

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір показала залаштунки "Сніданку з 1+1" / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Нагадаємо, нещодавно Людмила Барбір потрапила у курйозну ситуацію. Випадково через технічну помилку у прямий ефір на YouTube-каналі "Сніданку з 1+1" потрапило різке висловлювання ведучої.

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