Людмила Барбір про щемливу зустріч 11-річного сина з батьком, який служить в ТрО: "Він просто біг за авто"

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розповіла про свої емоції під час повномасштабного вторгнення, як на блокпостах бачила затримання ДРГшників та чому у перші дні війни не виїздила з Києва, а навпаки до нього повернулась.

За словами Барбір, війна її застала під час зборів на роботу. Попри вибух, який пролунав недалеко від її будинку, що на Київщині в сторону Чернігова, телеведуча все одно поїхала на канал. У той день саме ведучі "Сніданку з 1+1" стали тим інформаційним рупором, з якого почався усім вже відомий марафон новин.

"Ми виходимо нашою четвіркою в прямий ефір: Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін та я. По факту з цього і почався великий марафон новин. Була неймовірна кількість інформації звідусіль, але ми намагались розібрати її по крупинках та аналізувати, щоб не дезінформувати глядачів", - розповіла Барбір "Фактам".

Людмила Барбір, Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін

Після ефіру разом із чоловіком Барбір прийняла рішення відвезти свого сина до бабусі на захід України. Проте вже наступної доби родина поверталась до Києва, та вже в'їхати до столиці було дуже проблематично.

"Якби не моя прескарта, ми б, напевно, до Києва не потрапили. Бо тоді ми вже фактично проривалися під обстрілами Житомирською трасою. І коли їхали, то шалені черги і затори були з міста і практично жодної машини в бік столиці. Їхали у той час, коли трасою мала їхати колона російських БТРів. Нас зупиняють українські військові на блокпості, запитують, чи розуміємо ми небезпеку, що можемо просто не доїхати до столиці. Ми попросили нас пропустити. Вони відповіли: тільки на ваш страх та ризик, бо на наступному блокпості вже можуть бути орки. Ми просувалися розбомбленою дорогою, бачили вирви, спалені перевернуті автівки, розбиті будівлі. При нас на одному з блокпостів затримали ДРГшників", - зазначила телеведуча.

Людмила Барбір та Руслан Сенічкін

В результаті Барбір залишилась у місті одна, оскільки майже одразу чоловік пішов до ТрО. Під час обстрілів столиці разом з іншими працівниками телеканалу вона ночувала на парковці або у костюмерній.

Щодо морального стану сина телеведучої – Тараса, якому наразі 11 років, Барбір зізналась, що її дуже тривожила його поведінка та реакція на усі події. Вона весь час була із сином на зв'язку, проте до нього було дуже важко достукатись та Тарас мало йшов на контакт.

"Син був наче колючий їжак, відповідав на запитання "так", "ні" або "не знаю". І це мене лякало. Згодом зрозуміла, що мені просто потрібно змінити формат діалогу. І почала йому розповідати прості речі, як минув мій день, що було позитивного. Авжеж, я розповідала й про події, що відбуваються, проте не нагнітала обстановку, більше перемикалась на повсякдення. Лише десь за місяць він оговтався і повністю розкрився. З захопленням відеозв'язком розповідав про все-все: як допомагав бабусі збирати урожай на грядках, скільки банок закатали", - говорить телеведуча.

Людмила Барбір з сином

Особливо щемливим моментом стала зустріч сина з татом, коли той у серпні зумів вирватись на День народження Тараса. Як говорить Барбір, хлопчику було дуже важко розлучатись із батьком знову, тому він у прямому сенсі біг за авто, у якому тато їх покидав.

"Тарас ніяк не хотів відпускати його з обіймів. І коли чоловік сів у машину і рушив, син просто побіг за автомобілем і біг до тих пір, поки машина не зникла за поворотом. Згадую, і сльози навертаються на очі…", - згадує ведуча.

За сім місяців з початку повномасштабного вторгнення Барбір наважилась забрати сина до Києва, де він знову пішов до школи.

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