Людмила Барбір розповіла про чоловіка-військового і розкрила, чим він займається на фронті

Ведуча ранкового проєкту "Сніданок з 1+1", який щодня виходить з 6:30 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна, Людмила Барбір вперше за тривалий час розповіла про свого чоловіка, який від перших днів захищає Україну від російських окупантів.

Так, знаменитість зізналася, що ще з 2014 року її коханий добровольцем доєднався до АТО, адже мав певний досвід у військовій справі. Вже під час повномасштабного вторгнення обранець Барбір поповнив лави ЗСУ й став інструктором для інших бійців. Окрім того, за словами Людмили, її двоюрідний брат також знаходиться на передовій й дає відсіч ворогам у найгарячіших точках вже третій рік поспіль.

Чоловік Людмили Барбір / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

"Він (чоловік – прим. ред.) пішов одразу з Майдану добровольцем в АТО. Він з 2014-го по 2017-й рік був там. Це були одні з груп розвідки. І коли було питання повномасштабного вторгнення, то для мене цілком зрозуміло було, що він піде й ми це обговорювали. Він є інструктором для офіцерського, сержантського складу. Він навчає тактиці – штурм, засідка, розвідка, бої в місті… Він каже: "Я розумію, що я свої знання й бойовий досвід (можу передавати – прим. ред.)"… У нього була контузія й доводилося робити операцію на очах. Він ще до повномасштабного вторгнення проводив заняття з різними силовими структурами. Це його життя, і він крутився у цьому, вміє це. І каже, що "хто, як не я", - розповіла Людмила в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чоловік Людмили Барбір / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Також ведуча поділилася, що зараз її коханий перебуває на Харківському напрямку. І, стримуючи сльози, зазначає, що їй дуже боляче від такої тривалої розлуки, хоч і розуміє важливість рішення чоловіка.

"Він, звичайно, хоче бути із сім'єю, коли ти довго не бачишся, але розуміє, що має бути там. Він на Харківському напрямку. Я це прийняла з 2014 року", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Руслан Сенічкін відповів, чи готовий йти на фронт та чи має бронь від мобілізації.

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