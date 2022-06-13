Людмила Барбір розповіла про розлуку з сином та чоловіка-захисника

Людмила Барбір розповіла про розлуку з сином та чоловіка-захисника

Телеведуча 1+1 Людмила Барбір розповіла про перші дні війни та розлуку з сином.

Так, перші два місяці війни знаменитість жила на каналі і у друзів, адже повертатися додому було небезпечно.

Декілька разів знаменитість ночувала у костюмерній, адже там можна було виконати правило двох стін, і в укритті. А спальник телеведучої досі лежить на каналі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу "Телегід".

Лише за два місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бірбір вдалося побачитися з сином, якого у перший день війни разом з кішкою Мусею відвезла до мами у Карпати. І хоча розлуку переживали болісно, Тарас тримався стійко, мужньо та по-дорослому.

Людмила Барбір з сином / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли запитала сина про війну, він відповів, що в нас уже 8 років йде війна", - розповіла Людмила.

А коли зустрілися - щастю не було меж. "Тарас запропонував самостійно приготувати мені щось смачненьке. Цілий день лише вдвох дивилися мультики. Для нього було дуже важливо провести день разом, у компанії одне одного", – пригадала вона.

Чоловік Людмили від перших днів війни був у силах територіальної оборони, а зараз він служить в силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Зараз весь свій час телеведуча присвячує роботі. Розповідає, коли в ефір повернувся Сніданок з 1+1 - стався ковток свіжого повітря.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Не брала вихідних аби працювати - це рятувало, навіть втоми не відчувала", – зазначила вона.

Телеведуча зізналася - встигла перепрацювати майже з усіма ведучими і це шалений досвід.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Барбір розповіла про свою мрію: "Мрію бачити багато щасливих усміхнених людей навколо, почати розбудовувати нашу прекрасну країну. Нову, сучасну, прогресивну. Перемога за нами, майбутнє - за нами і воно буде щасливим".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, у Німеччині росіянин накинувся з матюками на українську ведучу Анну Олицьку. Чоловік почав кричати, що Анна - "фашистка" та те, що вона не жінка, а "укроп".

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