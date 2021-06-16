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Людмила Барбір та Марічка Падалко без макіяжу провели ранкові прямі ефіри

Людмила Барбір та Марічка Падалко без макіяжу провели ранкові прямі ефіри

Людмила Барбір та Марічка Падалко без макіяжу провели ранкові прямі ефіри

instagram.com/liudmila.barbir

Ведучі таким чином відсвяткували День природньої краси.

Сьогодні, 16 червня, у світі святкують День природної жіночої краси, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Різні епохи - різні стандарти краси. І в спробах стати найгарнішою було все - від токсичної косметики зі свинцем у 18 столітті до пластичних операцій та ін'єкцій сьогодні. Але єдиний недосяжний ідеал краси - потроху зникає. Бо саме визначення краси - розширюється.

Суданська модель Алек Век не боїться показати своє справжнє волосся, Халіма Аден - залишається в хіджабі навіть на модних показах, а Вінні Гарлоу з вітіліго - знімається для найпрестижніших обкладинок. Моделі з різним кольором шкіри, вагою, із сивим волоссям і зморшками - тепер на подіумах та обкладинках глянців. Це - нове розуміння краси, де є місце всім. І де фізичні ознаки - не так важливі.

Критерії привабливості: що таке природна жіноча краса та яку роль тут грає зовнішність

Критерії привабливості: що таке природна жіноча краса та яку роль тут грає зовнішність

Ба більше - сприйняття краси - надзвичайно суб'єктивне, говорять науковці. Впливають десятки факторів - від суспільства, в якому зростала людина, до особливостей зовнішності найближчих родичів.

Зазначимо, що сьогодні під час ранкового ефіру ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір повністю зняла макіяж та вела програму без грама косметики. Її підтримала ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко, яка також вийшла в прямий ефір без мейкапу.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Сніжана Єгорова показала обличчя без макіяжу зблизька. Знаменитість похизувалася природньою красою під час відпочинку у Туреччині.