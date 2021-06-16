Людмила Барбір та Марічка Падалко без макіяжу провели ранкові прямі ефіри

Ведучі таким чином відсвяткували День природньої краси.

Сьогодні, 16 червня, у світі святкують День природної жіночої краси, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Різні епохи - різні стандарти краси. І в спробах стати найгарнішою було все - від токсичної косметики зі свинцем у 18 столітті до пластичних операцій та ін'єкцій сьогодні. Але єдиний недосяжний ідеал краси - потроху зникає. Бо саме визначення краси - розширюється.

Суданська модель Алек Век не боїться показати своє справжнє волосся, Халіма Аден - залишається в хіджабі навіть на модних показах, а Вінні Гарлоу з вітіліго - знімається для найпрестижніших обкладинок. Моделі з різним кольором шкіри, вагою, із сивим волоссям і зморшками - тепер на подіумах та обкладинках глянців. Це - нове розуміння краси, де є місце всім. І де фізичні ознаки - не так важливі.

Критерії привабливості: що таке природна жіноча краса та яку роль тут грає зовнішність

Ба більше - сприйняття краси - надзвичайно суб'єктивне, говорять науковці. Впливають десятки факторів - від суспільства, в якому зростала людина, до особливостей зовнішності найближчих родичів.

Зазначимо, що сьогодні під час ранкового ефіру ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір повністю зняла макіяж та вела програму без грама косметики. Її підтримала ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко, яка також вийшла в прямий ефір без мейкапу.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Сніжана Єгорова показала обличчя без макіяжу зблизька. Знаменитість похизувалася природньою красою під час відпочинку у Туреччині.

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