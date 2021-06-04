Людмила Барбір у дизайнерській сукні з високим розрізом оголила стрункі ніжки

Ведуча відкрила 50-й ювілейний фестиваль "Молодість".

Ведуча "Сніданку з 1+1" та акторка Людмила Барбір була обрана ведучою церемонії відкриття ювілейного 50 міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Спеціально для теледіви розкішне вбрання створив український дизайнер Іван Фролов, володар нагороди Прорив року на Best Fashion Awards 2020.

Ведуча у парі разом з актором Тарасом Цимбалюком просто неба біля Арки Дружби в Києві провели першу подію кінофестивалю. Зірковими гостями заходу стали: міністр культури Олександр Ткаченко, посли, режисери Олег Сенцов, Валентин Васянович, Наріман Алієв, драматург, режисерка та сценаристка Наталія Ворожбит, родина акторів Ступок - Остап та Дмитро, директор департаменту ранкового мовлення 1+1 Media Юлія Жмакіна, співачка Камалія з чоловіком, прима-балерина Катерина Кухар і прем’єр Національної Опери України Олександр Стоянов, актори, режисери та інші діячі театру та кіно.

пресслужба каналу "1+1"

На Людмилі Барбір була сукня з довгою пишною червоною тафтовою спідницею з розрізом і корсетом з вишивкою.

Засновник та креативний директор бренду Іван Фролов описує так своє творіння: "Сукня на церемонії відкриття - це один із ключових візуальних образів, що залишається у пам'яті. Тому для такої легендарної події, як ювілейна "Молодість" ми створили образ, натхненний голлівудським шиком. Кожен його айтем є знаковим для нашого бренду".

пресслужба каналу "1+1"

Людмила Барбір розповіла, що усі примірки сукні відбувалися таємно, без сторонніх людей та камер. Навіть ескіз до останнього тримали в таємниці, щоб ексклюзивно показати лише на самій церемонії.

"На сцені почувалася дуже гармонійно та почула сотні компліментів. Дякую всій команді, яка працювала над створенням сукні. Рада долучитися до такої важливої світової кіноподії. За свою історію "Молодість" не раз ставав майданчиком для дебютів відомих на весь світ режисерів, зокрема, Фреда Келемена, Денні Бойла, Тома Тиквера. І, впевнена, ця традиція продовжиться", - поділилася ведуча.

Тарас Цимбалюк та Людмила Барбір / пресслужба каналу "1+1"

Символічно, що саме Людмила Барбір стала ведучою церемонії відкриття ювілейної "Молодості". 50 років тому 1970-го, фестиваль започаткували як майданчик для показу короткометражних фільмів студентів театрального університету імені Карпенка Карого. Саме цей ВНЗ закінчила Барбір, за фахом – актриса театру і кіно.

пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, церемонія нагородження 50-го ювілейного Міжнародного кінофестивалю "Молодість" відбудеться 5 червня.

Її проведуть ведучий "Сніданку з 1+1" та продюсер нового денного шоу Твій День Єгор Гордєєв та акторка Ірма Вітовська.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання