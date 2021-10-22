Людмила Барбір у вечірній сукні та з яскравим мейком здивувала незвичним виглядом

Ведуча відвідала прем'єру анімаційної комедії "Родина Адамсів-2".

20 жовтня відбулася прем'єра анімаційної комедії "Родина Адамсів-2".

Вихід мультфільму приурочений до містичного свята – Гелловіну. Ведуча "Сніданку з 1+1", акторка Людмила Барбір вже вдруге озвучила головну героїню стрічки – Мортішу із мультфільму. На прем'єрі містична красуня та мати веселої сімейки стала ще й зірковою репортеркою програми "Світське життя".

пресслужба каналу "1+1"

До речі, в американській версії Мортішу озвучила голлівудська зірка - Шарліз Терон, а Гомеса - чоловіка Мортіші - відомий американський актор Оскар Айзек. В українській версії Гомеса дублював - актор театру і кино Михайло Кукуюк.

пресслужба каналу "1+1"

За сюжетом, Мортіша Адамс – висока жінка, яка дуже кохає свого чоловіка та дітей. Турбується та переймається через їхню долю, робить все, щоб в її родині була злагода. Також Мортіша нікому не дозволяє завдати шкоду її близьким.

Людмила Барбір розповіла, що поєднує її з героїнею Мортішою: "Для Мортіші родина завжди на першому місці, і для мене надзвичайно важливими є сімейні цінності".

На червоному хіднику під час прем'єри анімаційної стрічки Барбір з'явилась в образі, який дуже нагадує Мортішу. Грим та стиль були підібрані ідеально. Образ Барбір - довга чорна сукня з люрексовою ниткою та мейк, як у Мортіші: виразно нафарбовані очі та червоні вуста.

пресслужба каналу "1+1"

На прем'єру, щоб привітати ведучу з успішною роботою, завітали її колеги – ведучі "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін, ведучий "Твій день" Володимир Рабчун, ведуча ТСН Марічка Падалко з дітьми й чоловіком. А також телеведучі Анатолій Антоліч й Артем Гагарін, співачка Lida Lee, відома фотографиня Соня Плакидюк з ведучим Сергієм Никитюком, спортсмен Дмитро Черкасов з дружиною та інші.

пресслужба каналу "1+1"

На прем'єрі Барбір розповіла, як вона взагалі ставиться до свята Гелловіну та чи святкує його.

"У студентські роки ми святкували з друзями, щоб весело та класно провести час. А вже, коли з'явився Тарас (9-річний син Людмили Барбір – Ред.), і почав дивитися різні мультики, у тому числі й "Родину Адамсів" – йому стало цікаво купувати різні костюми для Гелловіну, робити на руках або обличчі акварельні малюнки, почав просити, щоб прикрашали його кімнату павутинням, павучками. Одного разу вирізали гарбуза. Звичайно, ми прикрашаємо та купуємо кожного року новий костюм чи маску Тарасу. В школі він з друзями теж святкує та веселиться", – поділилася зірка.

За словами ведучої, до Гелловіна вона ставиться абсолютно нормально. Головне, як зазначає, Людмила, щоб ми свої українські традиції та свята не забували. Свято Гелловіну, на її думку, добре прижився в Україні, і для дітей - це гарна можливість весело провести час, і вкотре з батьками по вирізати гарбузів та різноманітні підробки.

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