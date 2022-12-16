Людмила Барбір у стильній вишиванці проведе спецвипуск "Сніданку з 1+1" до Дня святого Миколая

Телеведуча Людмила Барбір у стильній вишиванці та її колега Руслан Сенічкін проведуть святковий ефір "Сніданку 1+1" зі студії в Києві.

А ось друга пара ведучих, Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв, вирушать до Львова, до лікарні святого Миколая. В цей святковий день Неля та Єгор разом з проєктом "Здійсни мрію" стануть помічниками святого Миколая, дізнаються про мрії дітей та здійснять одну з них у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" на ТЕТ.

За словами Нелі Шовкопляс, цьогоріч її синочки написали листи до святого Миколая. Вона не залишилася осторонь і сама написала святкове послання, адже й дорослі мають вірити в дива.

"Мої малі сказали: "Мам, ну ти теж маєш написати обов’язково". І я себе на секундочку зловила на думці, що дорослими ми мало віримо в дива. Але коли тобі діти прямо кажуть, що ти маєш теж загадати бажання, то ти на секундочку повертаєшся в дитинство і починаєш вірити в диво. Дивіться наш особливий ефір 19 грудня на ТЕТ і допомагайте дарувати диво!" - зазначила Неля Шовкопляс.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Спеціальний ефір "Сніданку з 1+1" на ТЕТ нестиме благодійну місію: разом з платформою DOBRO.UA, БО "Ти не один", благодійний фонд 1+1 медіа та проєкт “Здійсни мрію” відкриє збір на ерготерапевтичне обладнання для реабілітацій в неврологічному відділенні ВП "Лікарня святого Миколая". Внески прийматимуться від 7:00 19 грудня. За донати ведучі "Сніданку з 1+1" здійснюватимуть мрії небайдужих українців.

Як зробити так, щоб саме вашу мрію здійснили – дивіться у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" на ТЕТ вже 19 грудня від 7:00 до 11:00.

Як завжди, на глядачів проєкту чекатимуть цікаві історії небайдужих українців, а також музичні номери від популярних українських зірок шоу-бізнесу.

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