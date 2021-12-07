Людмила Барбір в обтислій червоній сукні втілила образ спокусливої італійки

Ведуча знялася у стильній фотосесії Dolce Vita.

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір цьогоріч свій день народження відсвяткувала вдома, у колі найрідніших. Але від самого ранку в ефірі отримала від колег теплі щирі привітання, а у соцмережах – від тисяч своїх глядачів-шанувальників.

Колеги за "Сніданком з 1+1", знаючи любов Людмили Барбір до Італії та її неймовірну схожість з італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, подарували на день народження сукню в італійському стилі. У дворі каналу 1+1, де стоїть маленька червона машинка – благодійний подарунок у благодійній ініціативі "Твій день. Твоя мрія", Барбір у новій сукні знялася у стильній фотосесії Dolce Vita.

Людмила Барбір / пресслужба каналу "1+1"

Свою сексапільність італійки проявляють через одяг – стильний, простий і водночас виразний. Тому, коли стилісти обирали сукню кольору стиглої вишні для Людмили Барбір, то надихалися, перш за все, образами Софі Лорен та Моніки Беллуччі з їхніх найвідоміших кінострічок "Учора, сьогодні, завтра", "Шлюб по-італійські", "Малена", "Любов: інструкція із застосування".

Людмила Барбір / пресслужба каналу "1+1"

Ця сукня лаконічного крою ідеально підкреслює жіночий силует: груди, талію, стегна, лінію декольте. Елегантності силуету додає квадратний виріз, що трохи оголює плечі, цілий ряд маленьких ґудзиків та кокетлива широка оборка нижче колін. Доповнюють образ Людмили чорні туфлі на високих підборах.

Людмила Барбір / пресслужба каналу "1+1"

Людмила Барбір / пресслужба каналу "1+1"

"Італійці як ніхто вміють жити в своє задоволення. У них суцільне Dolce Vita. Але це не про мене. Принаймні поки що, враховуючи мої робочі графіки та купу проєктів у зимовий період. Коли мені колеги подарували цю чудову сукню, одразу спало на думку сфотографуватися в ній разом з нашою італійською маленькою машинкою, яка вже зовсім скоро стане чиєюсь великою мрією у благодійному проєкті "Твій день. Твоя мрія", - розповіла Людмила Барбір.

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