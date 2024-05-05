Людмила Барбір захопила рідкісним фото з підрослим сином-копією

Ведуча попозувала з Тарасом у вишиванках.

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір потішила шанувальників рідкісними фото з сином Тарасом.

Сьогодні, 5 травня, православні віряни святкують Великдень. З цієї нагоди родина Барбір вже сходила до церкви та освятила кошик зі смаколиками. Після обряду ведуча зробила декілька знімків з сином і приголомшила їхньою схожістю. На зображенні усміхнений Тарас стоїть поблизу зіркової мами. Родина у святковий день одягла вишиванки.

Людмила Барбір з сином / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Також Людмила зазнімкувала сина на тлі церкви й зеленого саду. У руках Тарас тримає святково оздоблений великодній кошик.

Людмила Барбір з сином / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Під кадрами зірка привітала всіх українців зі світлим святом Христового Воскресіння.

"Зі світлим Великоднем! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!", - написала Людмила Барбір.

У відповідь прихильники залишили багато теплих побажань родині телеведучої й здивувалися, як сильно підріс її син:

Воістину воскрес! Ви такі гарні! Який гарний синочок! Хай Бог збереже вашу прекрасну родину

Христос Воскрес! З Великоднем! Нехай здійсниться наша найзаповітніша мрія! Добра та світла у душі всім нам!

Воістину воскрес! Людочко, синок у Вас як виріс, справжній чоловік! Дай Боже здоров'я

Нагадаємо, багато інших зірок уже також долучилися до привітань українців з Великоднем і показали, як у родинному колі сходили до церкви.

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