Людмила Барбір захопила рідкісним фото з підрослим сином-копією

Ведуча попозувала з Тарасом у вишиванках.
Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір потішила шанувальників рідкісними фото з сином Тарасом.
Сьогодні, 5 травня, православні віряни святкують Великдень. З цієї нагоди родина Барбір вже сходила до церкви та освятила кошик зі смаколиками. Після обряду ведуча зробила декілька знімків з сином і приголомшила їхньою схожістю. На зображенні усміхнений Тарас стоїть поблизу зіркової мами. Родина у святковий день одягла вишиванки.
Також Людмила зазнімкувала сина на тлі церкви й зеленого саду. У руках Тарас тримає святково оздоблений великодній кошик.
Під кадрами зірка привітала всіх українців зі світлим святом Христового Воскресіння.
"Зі світлим Великоднем! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!", - написала Людмила Барбір.
У відповідь прихильники залишили багато теплих побажань родині телеведучої й здивувалися, як сильно підріс її син:
- Воістину воскрес! Ви такі гарні! Який гарний синочок! Хай Бог збереже вашу прекрасну родину
- Христос Воскрес! З Великоднем! Нехай здійсниться наша найзаповітніша мрія! Добра та світла у душі всім нам!
- Воістину воскрес! Людочко, синок у Вас як виріс, справжній чоловік! Дай Боже здоров'я
Нагадаємо, багато інших зірок уже також долучилися до привітань українців з Великоднем і показали, як у родинному колі сходили до церкви.
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