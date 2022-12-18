Люк Скайвокер із "Зоряних війн" англійською повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги

Американський актор Марк Гемілл, відомий завдяки ролі Люка Скайвокера у стрічці "Зоряні війни", повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги в Україні.

Зокрема, голос знаменитості звучатиме в англомовній версії українського застосунку "Повітряна тривога", про що йдеться в Telegram-каналі "UNITED24".

Актор повідомлятиме про п'ять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза.

Та це не все. Коли надходитиме сповіщення про відбій повітряної тривоги, Марк Гемілл у застосунку говоритиме крилаті фрази фільму "Зоряні війни", наприклад – "May the Force be with U!".

Зазначимо, Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24. Знаменитість займається збором коштів на дрони для українських захисників. Як раніше ділився актор, результати благодійного збору шокували навіть його самого. Лише за три тижні від початку проєкту вдалося зібрати кошти на 500 дронів.

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