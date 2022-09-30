Люк Скайвокер із "Зоряних війн" збиратиме гроші на ЗСУ

Зірка культової стрічки "Зоряні війни" Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера, долучився до платформи збору коштів UNITED24.

Артист став амбасадором платформи і підтримуватиме проєкт "Армія дронів". Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з президентом України. Володимир Зеленський висловив Марку Геміллу вдячність за підтримку українського народу від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Марк Гамілл поспілкувався з президентом Зеленським

"Світло точно переможе темряву. Я в це вірю, і в це вірить наш народ. Дякую, що ви очолили складну місію – бути першим амбасадором, який допомагатиме Україні збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це дуже важливо!", — сказав Зеленський.

Марк Гамілл поспілкувався з Зеленським

Крім того, Марк Гемілл та Володимир Зеленський обговорили наступні кроки актора щодо підтримки UNITED24.

"У цьому довгому і нерівному протистоянні Україні потрібна додаткова підтримка. Для мене честь стати амбасадором "Армії дронів" на запрошення президента Зеленського. Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об'єдналися і допомогли Україні вистояти у цій війні з імперією зла", - сказав Гемілл.

Марк Гамілл у ролі Люка Скайвокера

Марк Гамілл у ролі Люка Скайвокера

Проєкт "Армія дронів" — це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Завдяки внескам донорів на "Армію дронів" Збройні сили України вже отримали 986 безпілотників. Загальна сума закупівель — 1 905 508 866 гривень.

Зазначимо, що раніше американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд долучилася до національної фандрайзингової платформи UNITED24. Відтепер американська співачка буде збирати кошти на невідкладні медичні потреби в Україні.

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