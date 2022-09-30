Люк Скайвокер із "Зоряних війн" збиратиме гроші на ЗСУ

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю культового героя Люка Скайвокера зі стрічки "Зоряні війни", став амбасадором платформи збору коштів UNITED24.
Зірка культової стрічки "Зоряні війни" Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера, долучився до платформи збору коштів UNITED24.
Артист став амбасадором платформи і підтримуватиме проєкт "Армія дронів". Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з президентом України. Володимир Зеленський висловив Марку Геміллу вдячність за підтримку українського народу від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Світло точно переможе темряву. Я в це вірю, і в це вірить наш народ. Дякую, що ви очолили складну місію – бути першим амбасадором, який допомагатиме Україні збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це дуже важливо!", — сказав Зеленський.
Крім того, Марк Гемілл та Володимир Зеленський обговорили наступні кроки актора щодо підтримки UNITED24.
"У цьому довгому і нерівному протистоянні Україні потрібна додаткова підтримка. Для мене честь стати амбасадором "Армії дронів" на запрошення президента Зеленського. Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об'єдналися і допомогли Україні вистояти у цій війні з імперією зла", - сказав Гемілл.
Проєкт "Армія дронів" — це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Завдяки внескам донорів на "Армію дронів" Збройні сили України вже отримали 986 безпілотників. Загальна сума закупівель — 1 905 508 866 гривень.
Зазначимо, що раніше американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд долучилася до національної фандрайзингової платформи UNITED24. Відтепер американська співачка буде збирати кошти на невідкладні медичні потреби в Україні.
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