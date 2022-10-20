Люк Скайвокер із "Зоряних війн" зізнався, скільки дронів зібрав для ЗСУ

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю культового героя Люка Скайвокера зі стрічки "Зоряні війни" збирає кошти на безпілотники для українських захисників.

Зірка культової стрічки "Зоряні війни" Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера, три тижні тому долучився до платформи збирання коштів на дрони для ЗСУ UNITED24.

Загалом, результати праці шокували навіть самого актора. Марк Гемілл зізнався, що за цей час йому вдалося зібрати чималу суму коштів, на яку вже придбали 500 дронів для ЗСУ.

"Я був справді шокований, тому що вони (ред. – спеціалісти, які слідкують за збором коштів) щонайменше два-три рази на тиждень повідомляють мені про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 безпілотників, відколи я почав це робити", - зазначив актор, пише Bloomberg.

Марк Гемілл / Фото: Associated Press

Знаменитість також поділився, що Україні нині вкрай необхідні дрони. Безпілотники неабияк допомагають ЗСУ на фронті.

"Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, вони - очі в небі", - наголосив Марк.

Проєкт "Армія дронів" — це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Раніше американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд теж долучилася до платформи UNITED24. Вона допомагає збирати кошти на медичні потреби українцям.

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