Люксембург вперше за 30 років виступив на "Євробаченні": феєричний номер розробив продюсер з України

Люксембург вперше за 30 років повернувся на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Востаннє країна брала участь у музичних перегонах 1993 року. І от 2024 року після 30-річної паузи Люксембург феєрично повернувся. Країну представляла молода співачка Талі Голаргент з піснею Fighter, що перекладається як "Боєць". Зокрема, виконавиця заспівала про "бійця-мрійника", який "бореться з негараздами, аби досягти мрії".

Талі Голаргент, представниця Люксембургу / Фото: Associated Press

Та особливої уваги глядачів привернув яскравий номер Талі Голаргент, над яким працювала не лише люксембурзька команда, а й українська на чолі з креативним продюсером Германом Нєновим, який минулоріч допомагав організовувати "Євробачення" у Ліверпулі від імені України.

Герман Нєнов / Фото: facebook.com/german.nenov

Він вже розповів, яку ідею закладав у номер Талі Голаргент та які символізми можна помітити. Зокрема, робота над перфомансом тривала протягом трьох місяців.

"Ми починаємо номер всередині квадратної рамки, яка символізує рамки, в яких, на жаль, живе більшість людей, і вони не наважуються зробити крок вперед до своєї мрії. У номері присутній символ ягуара, він означає, що для того, щоб досягти своєї мети, іноді треба бігти швидше, ніж ягуар. Артистка танцює на розпеченій лаві, це означає, що шлях до мрії часто йде через випробування. І потрібно йти його і по розпеченій лаві, і по лезах ножа, і по розбитому склу", - поділився Нєнов.

Талі Голаргент, представниця Люксембургу / Фото: Associated Press

Зазначимо, у першому півфіналі Люксембургу, на відміну від України, яка четвертою потрапила до фіналу, довелося попітніти. Для країни інтрига трималася до останнього. Люксембург закрив першу десятку фіналістів. Кому з першого півфіналу вдалося потрапити до грандфіналу – дивіться у нашому матеріалі.

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