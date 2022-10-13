М'язисті бійці-красені ЗСУ знялися топлес, аби допомогти побратимам: "Одягни котика"

Воїни ЗСУ взяли участь у благодійній фотосесії, щоб допомогти вдягнути побратимів на зиму.

Ініціатором акції виступила організація "Демократична сокира", яка надихнулася щорічним календарем австралійських пожежників, які знімаються задля збору грошей на благодійність.

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Знімання вийшли доволі пікантними. На фото українські військові постають частково оголеними та вдягненими у військову амуніцію.

"У наших хлопців не менш амбітна мета — допомогти нам вдягнути на зиму цілий батальйон! Ветеран АТО, який валить окупантів від 2015 року, власник барбершопу, що став старшим сержантом взводу. Тренер із боксу, який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян. Власник кросфіт залу, який оббігав декілька військкоматів, щоб його забрали на службу. Та юрист, який кожному окупанту дослівно розкаже чия це земля!" – йдеться в описі під фото.

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Слоганом фотосесії є "Одягни котика".

Юзери, своєю чергою, не втрималися, аби зробити компліменти нашим воїнам: "Не просто гарні, а й талановиті...а такі люди не можуть будь-яку справу робити погано", "Йой, та з такими фото хочеться не одягти котиків, а навпаки", "Ого, хлопці, ого. Треба піти кватирку привідкрили чи шо, бо це ж вогінь", "Та які ж вони котики – вони справжні леви!".

Бійці ЗСУ в благодійній фотосесії / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Якщо ви хочете також одягти наших "котиків", нижче реквізити:

Гривня, валюта і крипта — https://bit.ly/3lz1sdD

Карта — 5169 3351 0047 5223

PayPal — donate@sokyra.space

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