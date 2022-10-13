М'язисті бійці-красені ЗСУ знялися топлес, аби допомогти побратимам: "Одягни котика"

Українські військові взяли участь у пікантній фотосесії задля доброї мети.
Воїни ЗСУ взяли участь у благодійній фотосесії, щоб допомогти вдягнути побратимів на зиму.
Ініціатором акції виступила організація "Демократична сокира", яка надихнулася щорічним календарем австралійських пожежників, які знімаються задля збору грошей на благодійність.
Знімання вийшли доволі пікантними. На фото українські військові постають частково оголеними та вдягненими у військову амуніцію.
"У наших хлопців не менш амбітна мета — допомогти нам вдягнути на зиму цілий батальйон! Ветеран АТО, який валить окупантів від 2015 року, власник барбершопу, що став старшим сержантом взводу. Тренер із боксу, який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян. Власник кросфіт залу, який оббігав декілька військкоматів, щоб його забрали на службу. Та юрист, який кожному окупанту дослівно розкаже чия це земля!" – йдеться в описі під фото.
Слоганом фотосесії є "Одягни котика".
Юзери, своєю чергою, не втрималися, аби зробити компліменти нашим воїнам: "Не просто гарні, а й талановиті...а такі люди не можуть будь-яку справу робити погано", "Йой, та з такими фото хочеться не одягти котиків, а навпаки", "Ого, хлопці, ого. Треба піти кватирку привідкрили чи шо, бо це ж вогінь", "Та які ж вони котики – вони справжні леви!".
Якщо ви хочете також одягти наших "котиків", нижче реквізити:
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