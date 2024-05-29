Мадонна через два дні після розриву з бойфрендом закрутила новий роман з молодшим на 31 рік боксером

Артистка не була тривалий час самотньою.
Американська попзірка Мадонна лише через два дні після розриву з бойфрендом встигла закрутити новий роман.
Цього разу обранцем виконавиці теж став боксер, на ім'я Річард Ріакпрое. Мадонна знову не зрадила своїм смакам і обрала значно молодшого за себе чоловіка. Їхня різниця у віці становить 31 рік.
Як пише The Sun, парочка познайомилася ще минулого року. Мадонну та Річарда звели спільні друзі. Боксер був манекенником на одному з модних заходів, який також відвідала виконавиця. Там парочку і познайомили спільні друзі. Співачка нібито неабияк зблизилася з боксером після розриву з бойфрендом.
"Річард познайомився з Мадонною завдяки світу моди — у них є спільні друзі. Вони дуже добре ладнають і дуже весело проводять час у компанії одне одного", - розповіло джерело.
До речі, незабаром у Річарда відбудеться поєдинок у Лондоні. Боксер нібито ділився, що співачка збирається прийти захід та підтримати його.
Зазначимо, лише нещодавно стало відомо, що Мадонна розійшлася з молодшим на 35 років боксером Джошем Поппером. Пара перебувала в стосунках рік, однак напружений графік виконавиці негативно вплинув на їхній роман.
Нагадаємо, нещодавно син голлівудських акторів Кетрін Зета-Джонс та Майкла Дугласа оголосив про нові стосунки. Ділан Дуглас вже навіть встиг показати свою кохану.
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