Мадонна на рідкісних світлинах показала свого названого сина у день його народження

Американська поп-діва Мадонна привітала з днем народження свого названого сина Девіда Банду.

Хлопець відсвяткував свій 18-тий день народження у неділю, 24 вересня. З нагоди свята зіркова матусі поділилася колажем зі світлинами сина та написала йому своє привітання.

"З 18-м днем народження, королю Девіде", - звернулася до хлопця Мадонна.

Син Мадонни / Фото: instagram.com/madonna

На фотоколажі співачка порівняла дві світлини - на одній Девід ще маленький, а на іншій позує вже дорослий юнак. Судячи зі всього, перший кадр був зроблений тоді, коли Мадонна та її колишній чоловік Гай Річчі забирали хлопчика під опіку.

Нагадаємо, що Мадонна має шістьох дітей. Старшу доньку - Марію Лурдес - співачка народила у другому шлюбі з фтнес-тренером Карлосом Леоном. У третьому шлюбі з кінорежисером Гаєм Річчі у Мадонни народився син Рокко Джон. Також пара взяла під опіку чотирьох дітей - хлопчика Девіда Банду, дівчинку Чифундо Мерсі та близнючок Стеллу і Естер.

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