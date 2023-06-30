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Мадонна не може встати з ліжка і постійно блює: подробиці неочікуваної хвороби 64-річної співачки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Мадонна не може встати з ліжка і постійно блює: подробиці неочікуваної хвороби 64-річної співачки

Мадонна / Фото: Associated Press

Виконавицю вже виписали з лікарні, вона перебуває вдома.

Американська попзірка Мадонна не на жарт налякала шанувальників станом свого здоров'я.

Як стало відомо, після екстреної госпіталізації до лікарні, де артистку навіть інтубували і помістили до інтенсивної терапії, її виписали додому. Видання TMZ повідомляє, що зірка все ще прикута до ліжка, вона дуже слабка і не може встати і її постійно нудить.

Офіційною причиною різкого погіршення здоров'я Мадонни її менеджер назвав бактеріальну інфекцію. Проте шанувальники виконавиці підозрюють, що в неї міг статися сепсис через чергову пластичну операцію, яку 64-річна Медж нібито зробила перед початком свого туру. Для цього зірка буцімто зробила переливання крові, але щось пішло не так. Втім, інші фани впевнені, що нічого такого не було, адже б у іншому випадку Мадонну б так швидко не відпустили з лікарні.

Мадонна не нехтує пластичними операціями / © Getty Images
Мадонна не нехтує пластичними операціями / Фото: Getty Images

Американські ЗМІ пишуть, що до госпіталізації Мадонна місяць боролася з лихоманкою, але тримала це у секреті. Співачка боялася, що якщо вона звернеться за медичною допомогою, це може поставити під загрозу тур, до якого вона так старанно готувалася та публікувала закулісні кадри. Затримка посилила інфекцію.

Мадонна / © twitter.com/Madonna
Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

Тим часом менеджер Мадонни Гай Осірі повідомив, що її майбутній тур The Celebration Tour буде відкладено. Перший концерт артистки було заплановано на 15 липня. Втім наразі ані менеджер виконавиці, ані її агент ще не ухвалили остаточного рішення, що робити з туром.

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Дата публікації
Перегляди
1557
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