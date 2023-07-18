Мадонна після екстреної госпіталізації повернулася до соцмереж і зачарувала фото з трояндами

Американська співачка Мадонна повернулася до ведення своїх соціальних мереж після того, як її екстрено госпіталізували до лікарні.

Виконавиця поділилася з фанами новою світлиною, на якій позувала з величезним букетом рожевих троянд. 64-річна Мадонна мала досить свіжий та відпочилий вигляд.

"Одна троянда може стати моїм садом. А єдиний друг - моїм світом". Дякую", - підписала світлину Мадонна.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Також співачка додала нові фото у свої сторіз. Зірка зробила селфі з м'якою іграшкою, за якою приховала половину обличчя. Ці кадри Медж залишила без підпису.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, наприкінці червня Мадонну забрали до лікарні. За словами менеджера зірки, у неї сталася бактеріальна інфекція, яка не давала співачці піднятися з ліжка. Після неочікуваної госпіталізації Мадонна навіть склала заповіт.

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