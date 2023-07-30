Мадонна після екстреної госпіталізації розчулила зверненням до своїх дітей та друзів

64-річна американська співачка Мадонна після знепритомніння та екстреної госпіталізації написала зворушливе звернення до своїх друзів та рідних.

За місяць після того, як зірка опинилася в лікарні, її сприйняття життя сильно змінилося. Як поділилася Мадонна, вона побачила своїх дітей з іншого боку після ситуації, що сталася. Співачка також поділилася щасливими фото з донькою Лурдес та названим сином Девідом Бандою.

Мадонна з донькою / Фото: instagram.com/madonna

"Любов рідних і друзів - найкращі ліки. Минув місяць після лікарні, і я можу порозмірковувати. Будучи матір'ю, ви можете зациклитися на потребах своїх дітей і, здавалося б, нескінченних турботах. Але у скрутну хвилину мої діти справді допомогли мені. Я побачила їх з такого боку, з якого ніколи раніше не бачила. Це багато що змінило", - поділилася Медж.

Мадонна з сином / Фото: instagram.com/madonna

Зірка також показала цінний подарунок, який їй зробили друзі з нагоди її одужання. Близькі подарували Мадонні фото, яке свого часу зроби легендарний Енді Воргол - на знімку зображений художник Кіт Гарінг у куртці із портретом поп-короля Майкла Джексона.

"Якщо ви збільшите фотографію, яку я тримаю в руках, то побачите полароїд, зроблений Енді Ворголом, на якому Кіт Гарінг одягнений у куртку з обличчям Майкла Джексона. Ідеальний трикутник геніальності. Художник, який торкнувся стільки життів, включно з моїм власним. Коли я відкрила цей подарунок, я заридала, бо зрозуміла, як мені пощастило, що я жива. І як мені пощастило, що я знав цих людей і багатьох інших, яких теж уже немає. Дякую за цей подарунок! І спасибі всім моїм ангелам, які захистили мене і дозволили мені залишитися, щоб закінчити свою роботу!", - написала Мадонна.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що днями Мадонна показала, як після госпіталізації запалює на камеру у корсеті.

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