Мадонна після року стосунків розійшлася з молодшим на 35 років бойфрендом-боксером

Американська попзірка Мадонна розійшлася з бойфрендом-боксером Джошем Поппером, з яким вона перебувала в стосунках понад рік.

Принаймні, саме так виданню The Sun стверджує інсайдер. Причиною розриву пари став насичений робочий графік Мадонни. Зірка перебувала у концертному турі та майже не бачилася з молодшим на 35 років бойфрендом. Почуття закоханих одне до одного почали згасати та охолонули.

"Мадонна майже не бачила Джоша місяцями, тому що її графік був насиченим. Стосунки просто зійшли нанівець", - зазначило джерело.

Мадонна з колишнім бойфрендом / Фото: instagram.com/_joshpopper

Також відомо, що пара розійшлася без скандалів. До слова, хоч вони й припинили романтичні стосунки, але Мадонна та Джош після розриву залишилися чудовими друзями.

"Наразі продовження їхніх стосунків неможливе, адже почуття охолонули, але вони залишаються друзями", - додало джерело.

Зазначимо, про стосунки Мадонни та Джоша Поппера стало відомо на початку березня 2023 року. Парочка повідомила про свій роман, коли почала ділитися доволі пікантними спільними знімками.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Жуковцова повідомила, що розлучилася з чоловіком. Артистка вже натякнула на причину розриву.

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