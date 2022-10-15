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Мадонна поділилася рідкісними фото із старшою донькою у день її 26-річчя

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Мадонна поділилася рідкісними фото із старшою донькою у день її 26-річчя

Мадонна з дочкою / Фото: instagram.com/madonna

Зіркова матуся ніжно привітала доньку із днем народження.

Співачка Мадонна показала рідкісні світлини разом зі своєю старшою донькою від бойфренда Карлоса Леона, Лурдес Леон.

14 жовтня дівчина відсвяткувала свій 26-й день народження. З нагоди свята Мадонна опублікувала добірку із архівних фото, на яких показала Лурдес ще маленькою.

Також 64-річна виконавиця написала ніжне звернення до Лурдес, яке доповнила рядками зі своєї пісні Little Star.

"З днем народження, Лурдес Марія! Я так пишаюся жінкою, митцем і людиною, якою ти стала! Ніколи не забувай, хто ти, маленька зірка! Сяй яскравіше за усі зірки на небі", - привітала доньку артистка. 

Шанувальники співачки неодноразово зауважували, що із роками Лурдес стає дедалі більше схожою на зіркову маму. У цьому році дівчина дебютувала як співачка. Лурдес взяла псевдонім Lolahol та випустила свій перший провокаційний кліп.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1262
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