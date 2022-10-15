Мадонна поділилася рідкісними фото із старшою донькою у день її 26-річчя

Співачка Мадонна показала рідкісні світлини разом зі своєю старшою донькою від бойфренда Карлоса Леона, Лурдес Леон.

14 жовтня дівчина відсвяткувала свій 26-й день народження. З нагоди свята Мадонна опублікувала добірку із архівних фото, на яких показала Лурдес ще маленькою.

Також 64-річна виконавиця написала ніжне звернення до Лурдес, яке доповнила рядками зі своєї пісні Little Star.

"З днем народження, Лурдес Марія! Я так пишаюся жінкою, митцем і людиною, якою ти стала! Ніколи не забувай, хто ти, маленька зірка! Сяй яскравіше за усі зірки на небі", - привітала доньку артистка.

Шанувальники співачки неодноразово зауважували, що із роками Лурдес стає дедалі більше схожою на зіркову маму. У цьому році дівчина дебютувала як співачка. Лурдес взяла псевдонім Lolahol та випустила свій перший провокаційний кліп.

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