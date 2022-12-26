Мадонна поділилася рідкісними світлинами з названими дітьми біля новорічної ялинки

Попзірка Мадонна разом зі своїми названими дітьми влаштувала вечірку біля новорічної ялинки.

У сторіз в Instagram співачка поділилася рідкісними світлинами із сином та трьома доньками. Зіркова родина позувала у святковому вбранні - Мадонна обрала для посиденьок з дітьми пухнастий комбінезон і традиційний червоний ковпак.

Мадонна з дітьми / Фото: instagram.com/madonna

Цього року родина Мадонни вирішила прикрасити ялинку та будинок у блакитних відтінках, які, до речі, є кольорами прийдешнього 2023 року.

Мадонна з дітьми / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що у Мадонни шестеро дітей. Двоє біологічних - 26-річна Лурдес Марія Чікконе-Леон та 22-річний Рокко Джон Річі, а також четверо названих - 17-річний Девід Банда Чікконе-Річі, 13-річна Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе і 10-річні близнючки Стелла та Естер.

Зазначимо, що багато українських зірок цього року відсвяткували Різдво саме 25 грудня. Настя Каменських, Світлана Тарабарова та інші знаменитості звернулися до своїх шанувальників із привітаннями.

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