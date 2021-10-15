Мадонна показала доньку майже оголеною та з неголеними пахвами

Дівчина виросла копією зіркової мами.

Американська поп-зірка Мадонна пишається своєю старшою донькою Лурдес.

Дівчина виросла справжньою копією своєї знаменитої мами –такою ж бунтаркою та красунею. Про це свідчить відео, яким Мадонна поділилася у себе в Instagram. 14 жовтня Лурдес виповнилося 25 років.

З цієї нагоди знаменита мама у фотоблогу розмістила ролик з донькою, який складається з фото та відео дівчини. У відео присутні кадри з пікантних фотосесій дівчини, де вона постає у латексному спідньому, з неголеними пахвами, дуркує у роздягальні, а також позує з молодшими братами і сестрами:

"Лурдес Марія. Від того самого дня, як ти прибула на цю землю, ти демонструвала всім, хто опинявся на твоїй орбіті, невеличке шоу. Ти динаміт, огорнутий у танення. З днем народження моя принцесо-бунтівнице. Світ недостатньо великий, щоб умістити любов, яку я відчуваю до тебе", - привітала зіркова мама дівчину.

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