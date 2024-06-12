Мадонна показала моторошні кадри війни в Україні і заговорила про повернення дітей з полону Росії

Американська попдіва Мадонна публічно заговорила про війну в Україні та наголосила, як від цього страждають діти.

У своєму Instagram артистка опублікувала моторошне відео. Там були зображені діти, які вимушені жити в реаліях війни, зокрема і в Україні. Співачка продемонструвала, як замість щасливого дитинства вони ховаються від ворожих обстрілів в укриттях, як снаряди знищують дотла їхні домівки, а замість ігрового майданчика довкола лише згарище та вирви.

"Де є конфлікт, страждають діти…Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві…Цей список продовжується і надалі. Ми можемо багато в чому не згоді, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наших дітей потрібно захищати!" – наголосила Мадонна.

Мадонна публічно заговорила про війну в Україні і підтримала Саміт миру у Швейцарії

Артистка зазначила, що 15 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, де обговорюватиметься припинення війни в Україні та повернення українських дітей з російського полону. Співачка наголосила, що світові лідери мають зробити все можливе, аби зупинити ворога.

"15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, які були відірвані від сімей та депортовані до Росії. Я за мир для всіх дітей усюди. У всьому світі. І я ніколи не зупинюся! Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене", – зазначила артистка.

Нагадаємо, Мадонна ще на початку повномасштабного вторгнення засудила дії країни-агресорки Росії. Співачка зазначала, що жахлива війна має негайно припинитися. Також виконавиця підтримує дітей, які страждають від дій ворога.

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