Мадонна показала підрослих дітей на рідкісних світлинах з репетиції світового турне

Попзірка готується до ювілейної музичної подорожі.
Американська співачка Мадонна готується вкотре підкорити шанувальників своїм світовим турне The Celebration Tour.
На репетиціях виконавицю підтримують її названі діти. Так, у своєму Instagram зірка поділилася новими кадрами з підрослими доньками та сином.
"Що за життя без друзів та родини?", - написала в сторіз Мадонна.
Мадонна показала на фото 10-річних близнючок Стеллу та Естер. Дівчата позували у чорних футболках та спортивних штанах.
А ось 17-річна Мерсі Джеймс обрала образ у сірих відтінках та стильні окуляри. Донька зірки показала пухкі губи на камеру блія піаніно.
Син співачки Девід, схоже, теж вирішив приєднатися до матері та на репетиції взяв до рук гітару.
Нагадаємо, днями стало відомо, що 64-річна Мадонна закрутила роман з 29-річним боксером після свого нещодавнього розриву з 23-річним манекенником.
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