Мадонна показала підрослих дітей на рідкісних світлинах з репетиції світового турне

Американська співачка Мадонна готується вкотре підкорити шанувальників своїм світовим турне The Celebration Tour.

На репетиціях виконавицю підтримують її названі діти. Так, у своєму Instagram зірка поділилася новими кадрами з підрослими доньками та сином.

Фото: instagram.com/madonna

"Що за життя без друзів та родини?", - написала в сторіз Мадонна.

Мадонна показала на фото 10-річних близнючок Стеллу та Естер. Дівчата позували у чорних футболках та спортивних штанах.

А ось 17-річна Мерсі Джеймс обрала образ у сірих відтінках та стильні окуляри. Донька зірки показала пухкі губи на камеру блія піаніно.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Син співачки Девід, схоже, теж вирішив приєднатися до матері та на репетиції взяв до рук гітару.

Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, днями стало відомо, що 64-річна Мадонна закрутила роман з 29-річним боксером після свого нещодавнього розриву з 23-річним манекенником.

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