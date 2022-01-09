Мадонна показала рідкісне фото зі своїми шістьма дітьми та 27-річним бойфрендом

Компанія відпочила у Європі.

Американська поп-зірка Мадонна показала рідкісне фото зі своїми шістьма дітьми.

На зимових канікулах велика родина відпочивала у швейцарських Альпах. На сторінці Instagram 63-річна співачка розмістила теплий кадр, де зображена з нащадками: 25-річною Лурдес, 21-річним Рокко, які є її біологічними дітьми, та 16-річним Девідом, 15-річною Чифундо і 9-річними близнючками Стеллою та Естер, яких вона всиновила.

instagram.com/madonna

Так, Лурдес співачка народила від кубинського актора Карлоса Леона, а Рокко – від відомого режисера Гая Річі. Молодших четверо дітей зірка забрала з Африки.

instagram.com/madonna

Також Медж показала любощі зі своїм 27-річним бойфрендом — танцівником Ахламаліком Вільямсом.

instagram.com/madonna

"Прощавай, Гштаде. Ми ніколи не забудемо ні твої гори, ні твій самогон!" – підписала фото легендарна зірка.

instagram.com/madonna

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