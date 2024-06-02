Мадонна показала свого 93-річного батька та з гумором публічно звернулася до нього

Американська попзірка Мадонна розповіла, що сьогодні, 2 червня, її батько святкує день народження.

Сільвіо Чікконе виповнилося 93 роки. З цієї нагоди співачка опублікувала низку фото з татом і у доволі оригінальному стилі привітала його зі святом у фотоблогу. Також Мадонна пригадала життєву мудрість від батька, яка описує його ставлення до життя.

"Татусю Сільвіо, з 93-м днем народження! Вітаю з тим, що досі їдеш цими американськими гірками під назвою "життя" з гумором і у здоровому глузді. Дякую, що ділишся зі мною своїми афірмаціями, які звучать наступним чином: "Я буду йти аж допоки не відпадуть колеса". Ніщо нас не зупинить! Люблю тебе безмежно", - зворушила привітаннями Мадонна.

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

Окрім того, легендарна виконавиця показала, який вигляд мав її тато у молодості. Зокрема, на архівних фото Сільвіо постає з дружиною та маленькою Мадонною, а згодом вже з'являється на сцені разом з нею.

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з батьком / Фото: instagram.com/madonna

До привітань долучилися зіркові колеги та шанувальники попзірки. До того ж фани зазначили, що вони з батьком схожі, немов дві краплі води.

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Нагадаємо, екс"Холостяк" Іраклі Макацарія зі своєю 22-річною дружиною також 2 червня святкують день народження сина. Зіркові батьки вже показали, як за один рік підріс їхній малюк.

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