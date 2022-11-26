Мадонна показала усіх своїх шістьох дітей на рідкісному сімейному фото

Американська попзірка Мадонна поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами зі своєю родиною.

На сторінці в Instagram співачка розмістила світлини, на яких зображені усі її шестеро дітей. Ці фотографії артистка вирішила оприлюднити на честь Дня подяки, який в Америці святкували 24 листопада.

На честь свята родина влаштувала гучну вечірку. Зіркова мама, не зраджуючи своєму епатажному стилю, вбралася в ефектну чорну сукню з корсетом. Родина танцювала , ласувала смаколиками, а діти Мадонни пробували себе як діджеї за діджейським пультом.

Мадонна з донькою / Фото: instagram.com/madonna

Доньки Мадонни / Фото: instagram.com/madonna

"За що я вдячна…" – підписала фото Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з донькою Лурдес / Фото: instagram.com/madonna

Стелла та Естер / Фото: instagram.com/madonna

Діти Мадонни / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна з дітьми / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що у Мадонни шестеро дітей. Двоє біологічних і четверо прийомних. Доньку Лурдес Марію Чікконе-Леон співачка народила 14 жовтня 1996 року від кубинського танцюриста і фітнес-тренера Карлоса Леона. З ним зірка розійшлася 1997-го.

Сина Рокко Джона-Річі зірка народила 11 серпня 2000 року від британського режисера Гая Річі. Пізніше пара всиновила Девіда Банда Чікконе-Річі, який народився 2005 року. За два роки, 2008-го, подружжя розлучилося.

2009 року Мадонна удочерила дівчинку з Малаві, яку назвала Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе. 2017 року стало відомо, що артистка також хоче удочерити дівчат-близнючок з Малаві Стеллу та Естер, які народилися 2012 року. Артистка вдочерила їх, коли їм було по чотири роки.

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