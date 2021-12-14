Мадонна показала, який вигляд має її 21-річний син від Гая Річі

Мадонна показала, який вигляд має її 21-річний син від Гая Річі

Парубок живе з батьком у Лондоні.

Американська співачка Мадонна показала рідкісні фото сина від відомого британського кінорежисера Гая Річі.

У сторіз свого Instagram 63-річна знаменитість розмістила чорно-білі кадри, на яких 21-річний Рокко позує біля машини.

Син Мадонни та Гая Річі / instagram.com/madonna

До слова, парубок виріс неймовірним красенем та дуже схожий на свого батька.

Син Мадонни та Гая Річі / instagram.com/madonna

Також Медж похизувалася фігурою нащадка зі спини.

Син Мадонни та Гая Річі / instagram.com/madonna

Зауважимо, під вінець артистка йшла двічі – з Шоном Пенном, шлюб яких дав тріщину після чотирьох років скандалів, та з Гаєм Річі. Цей шлюб тривав 8 років.

Мадонна та Гай Річі / Associated Press

Від режисера артистка народила Рокко у серпні 2000, а незадовго до розлучення пара всиновила двох дітей з Африки. Після скандального розриву зіркових батьків, тоді ще 15-річний син висловив бажання жити з татом у Британії та втік до нього до Лондона. Також відомо, що Мадонна і Рокко багато сварилися і через це хлопець заблокував маму у соцмережах, а потім видалив свою сторінку. Тепер, схоже, їм вдалося налагодити стосунки.

Зауважимо, Річі 2015 року одружився з моделлю Джекі Ейнслі. Вона народила йому трьох дітей.

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