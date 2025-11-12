Мадонна покепкувала з чуток про власне весілля й показала "освідчення" її 29-річного бойфренда

Мадонна й Акім Морріс

Американська попзірка Мадонна розставила крапки над «і» в особистому житті.

Так, артистку на початку жовтня запідозрили у заручинах з молодшим на 37 років бойрендом, футболістом Акімом Моррісом. Підставами для цього буцімто стала розкішна каблучка з чималим діамантом на безіменному пальці 67-річної зірки. Та, схоже, все виявилося далеким від правди.

У TikTok Мадонна вирішила іронічно відповісти на припущення фанів. Так, разом із Акімом вона постала на кумедних кадрах, де розіграла своє освідчення. Ситуація вийшла доволі комедійною, адже виконавиця одразу показала, що не сприймає чутки всерйоз. На кадрах обранець артистки встає на одне коліно, тримаючи в руці нібито каблучку. В цей час Мадонна з емоцією подиву одягає прикрасу, яка насправді виявляється брелоком з футбольним м’ячиком. І після цього показує непристойний жест пальцем.

Мадонна й Акім Морріс / © tiktok.com/@madonna

«I Said Goal» (Я сказала «гол» — з англ.), — лишила іронічний підпис співачка.

Крім того, свій гумор Мадонна вирішила доповнила піснею RAYE «Where Is My Husband!», що перекладається як «Де мій чоловік!». Тим самим зірка остаточно спростувала чутки про заручини і показала, що ставиться до них із гумором.

До слова, 67-річна ікона сцени за плечима має вжа два шлюби. Першим її чоловіком був актор Шон Пенн, а другим — режисер Ґай Річі. У другому шлюбі Мадонна народила сина Рокко та всиновила хлопчика на ім’я Девід. Крім того, у співачки є доросла донька Лурдес, а також ще троє дітей.

