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Мадонна різко відповіла хейтерам, які розкритикували її через невдалий зовнішній вигляд на "Греммі"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Мадонна різко відповіла хейтерам, які розкритикували її через невдалий зовнішній вигляд на "Греммі"

Мадонна / Фото: Getty Images

Виконавиця пояснила, чому її обличчя мало такий неприродний вигляд.

Американську співачку Мадонну, схоже, заділи коментарі хейтерів щодо її зовнішнього вигляду на премії "Греммі-2023", тож виконавиця вирішила відповісти на образи.

Знаменитість пояснила, що її обличчя мало такий неприродний вигляд через те, що її знімали великим планом камерою з довгим об'єктивом. За словами співачки, це б спотворило будь-чий зовнішній вигляд.

"Замість того, щоб зосередитися на тому, що я сказала у своїй промові, багато людей вирішили говорити лише про мої фотографії великим планом, зроблені камерою з довгим об'єктивом, який би спотворити будь-яке обличчя!" – прокоментувала Мадонна.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

За словами артистки, їй доводиться мати справу з ейджизмом (дискримінацією за віком) та мізогінією (зневагою до жінок). Артистці прикро, що замість того, щоб пишатися жінками за 45 років, деякі у суспільстві критикують їх за бажання бути авантюрною та працьовитою.

"Знову я потрапила у тенета ейджизму та мізогінії, якими пронизаний світ, у якому ми живемо. Світ, який відмовляється пишатися жінкою, якій виповнилося 45 років, і відчуває потребу покарати її, якщо вона й надалі залишатиметься вольовою, працьовитою та схильною до пригод", - додала артистка.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

Виконавиця теж зазначила, що й надалі матиме такий зовнішній вигляд, який вважає за потрібний.

"Я ніколи не перепрошувала ані за свій творчий вибір, ані за те, який я маю вигляд чи як одягаюся, і не збираюся починати. Мене принижували ЗМІ від самого початку моєї кар'єри, але я розумію, що все це – випробування, і я щаслива, що прокладаю нову справу, щоб усім жінкам, які стоять за мною, було легше в наступні роки. Як сказала Бейонсе: "Ти не розіб'єш мою душу", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, на церемонії нагородження "Греммі-2023" Мадонна дещо спантеличила своїм зовнішнім виглядом. Фани у соцмережах почали кепкувати, що співачка надто захопилася послугами пластичного хірурга.

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Дата публікації
Перегляди
1093
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