Мадонна різко відповіла хейтерам, які розкритикували її через невдалий зовнішній вигляд на "Греммі"

Виконавиця пояснила, чому її обличчя мало такий неприродний вигляд.

Американську співачку Мадонну, схоже, заділи коментарі хейтерів щодо її зовнішнього вигляду на премії "Греммі-2023", тож виконавиця вирішила відповісти на образи.

Знаменитість пояснила, що її обличчя мало такий неприродний вигляд через те, що її знімали великим планом камерою з довгим об'єктивом. За словами співачки, це б спотворило будь-чий зовнішній вигляд.

"Замість того, щоб зосередитися на тому, що я сказала у своїй промові, багато людей вирішили говорити лише про мої фотографії великим планом, зроблені камерою з довгим об'єктивом, який би спотворити будь-яке обличчя!" – прокоментувала Мадонна.

Мадонна / Фото: Getty Images

За словами артистки, їй доводиться мати справу з ейджизмом (дискримінацією за віком) та мізогінією (зневагою до жінок). Артистці прикро, що замість того, щоб пишатися жінками за 45 років, деякі у суспільстві критикують їх за бажання бути авантюрною та працьовитою.

"Знову я потрапила у тенета ейджизму та мізогінії, якими пронизаний світ, у якому ми живемо. Світ, який відмовляється пишатися жінкою, якій виповнилося 45 років, і відчуває потребу покарати її, якщо вона й надалі залишатиметься вольовою, працьовитою та схильною до пригод", - додала артистка.

Мадонна / Фото: Getty Images

Виконавиця теж зазначила, що й надалі матиме такий зовнішній вигляд, який вважає за потрібний.

"Я ніколи не перепрошувала ані за свій творчий вибір, ані за те, який я маю вигляд чи як одягаюся, і не збираюся починати. Мене принижували ЗМІ від самого початку моєї кар'єри, але я розумію, що все це – випробування, і я щаслива, що прокладаю нову справу, щоб усім жінкам, які стоять за мною, було легше в наступні роки. Як сказала Бейонсе: "Ти не розіб'єш мою душу", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, на церемонії нагородження "Греммі-2023" Мадонна дещо спантеличила своїм зовнішнім виглядом. Фани у соцмережах почали кепкувати, що співачка надто захопилася послугами пластичного хірурга.

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